Стало известно, когда Rockstar Games официально представит GTA VI

Заставка GTA VI. Фото: english.jagran.com

Источник, близкий к проекту Rockstar Games, сообщил, что первое официальное видео новой части легендарного Grand Theft Auto может увидеть свет уже в последние недели ноября или в начале декабря этого года. Энтузиасты игрового мира могут вздохнуть в предвкушении, предполагая, что идеальный момент для разоблачения сиквела GTA — это 7 декабря, день, когда миру представят знаменитое событие The Game Awards 2023.

Об этом говорится на GTAforums.

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Официальная премьера GTA VI

В сообщении говорится, что добавляет вес к этому предположению и юбилей Rockstar Games, которому в эти дни исполняется 25 лет. Поэтому нетрудно представить, как разработчики могут устроить сюрприз для своих фанатов, раскрыв первые кадры GTA VI в такой знаковый момент.

В случае, если планы по показу игры изменятся, инсайдер Tez2 утверждает, что следующий критический период для анонса — это февраль 2024 года.

Касательно даты выхода новой части, есть информация от разработчиков Rockstar, которые ожидают, что игра появится в продаже весной 2025 года. Это также косвенно подтверждается финансовыми отчетами издательства Take-Two Interactive.

Напомним, что на российский рынок возвращается Gamedev-компания G5 Entertainment AB. Она входит в топ-10 gamedev-компаний в Украине.