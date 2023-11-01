Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Топовая компания по созданию игр с офисом в Украине возвращается на российский рынок arrow

Топовая компания по созданию игр с офисом в Украине возвращается на российский рынок

1 ноября 2023 00:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Топовая компания по созданию игр с офисом в Украине возвращается на российский рынок
Компания G5 Entertainment AB. Фото: InGame Job
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

На российский рынок возвращается Gamedev-компания G5 Entertainment AB. Она входит в топ-10 gamedev-компаний в Украине.

Об этом руководитель компании Влад Суглобов сообщил в корпоративном письме своей команде, передает GameDev DOU.

Читайте также:

Как пояснил Суглобов, рынок РФ за полтора года полномасштабной войны в долларовом эквиваленте вырос.

"По нашим оценкам, из него ушло примерно 18% компаний, работающих на Западе. Остальные заняли их долю. В текущей ситуации отсутствия роста наших игр и больших новых хитов, на фоне слабой динамики рынка игр в целом, мы не можем игнорировать рынки сбыта" , — говорится в письме.

Скриншоты общения компании G5 Entertainmen

Возврат в РФ ради дополнительного дохода

Руководитель компании Суглобов сказал, что, учитывая реалии, решил вернуть игры на рынок РФ, с целью получить дополнительный доход, который поможет стабилизировать ситуацию.

Несмотря на это, официально в компании эту ситуацию пока не комментируют, но один из ее сотрудников подтвердил планы возобновления работы G5 Entertainment в РФ, прислав скриншоты своего общения в рабочем чате с Владом Суглобовым.

Скриншоты общения компании G5 Entertainmen
Скриншоты общения компании G5 Entertainmen

Ранее мы сообщали, что министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров призвал IT-гигантов прекратить деловые отношения с гейм-дейв компанией Xsolla.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме