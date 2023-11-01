Топовая компания по созданию игр с офисом в Украине возвращается на российский рынок

Компания G5 Entertainment AB. Фото: InGame Job

На российский рынок возвращается Gamedev-компания G5 Entertainment AB. Она входит в топ-10 gamedev-компаний в Украине.

Об этом руководитель компании Влад Суглобов сообщил в корпоративном письме своей команде, передает GameDev DOU.

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"По нашим оценкам, из него ушло примерно 18% компаний, работающих на Западе. Остальные заняли их долю. В текущей ситуации отсутствия роста наших игр и больших новых хитов, на фоне слабой динамики рынка игр в целом, мы не можем игнорировать рынки сбыта" , — говорится в письме.

Скриншоты общения компании G5 Entertainmen

Возврат в РФ ради дополнительного дохода

Руководитель компании Суглобов сказал, что, учитывая реалии, решил вернуть игры на рынок РФ, с целью получить дополнительный доход, который поможет стабилизировать ситуацию.

Несмотря на это, официально в компании эту ситуацию пока не комментируют, но один из ее сотрудников подтвердил планы возобновления работы G5 Entertainment в РФ, прислав скриншоты своего общения в рабочем чате с Владом Суглобовым.

Скриншоты общения компании G5 Entertainmen

Скриншоты общения компании G5 Entertainmen

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