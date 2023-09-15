TikTok оштрафували на 345 млн євро за збір даних про дітей в ЄС

Логотип TikTok. Фото: nbcnews.com

Платформа коротких відеороликів TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, була оштрафована на 345 млн євро (370 млн доларів) за порушення у сфері захисту персональних даних неповнолітніх у рамках законів ЄС. Це рішення було ухвалене головним регулятором Європейського Союзу.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

TikTok незаконно збирав дані про дітей у ЄС

Видання повідомляє, що TikTok порушив норми ЄС щодо приватності з 31 липня по 31 грудня 2020 року, як підтвердив Ірландський комісар із захисту даних (DPC). Це перший випадок, коли DPC, основний регулятор для безлічі технологічних гігантів через їхню присутність в Ірландії, засуджує дії TikTok.

У відповідь на звинувачення представник TikTok висловив незгоду з вжитими заходами й підкреслив, що більшість проблем було усунуто до початку розслідування DPC у 2021 році. Одним із ключових порушень було те, що облікові записи користувачів до 16 років спочатку були відкритими для всіх, а TikTok не переконувався в тому, що при реєстрації облікового запису для дитини з використанням опції "сімейне підключення", реєструючий є батьком або опікуном.

Також повідомляється, що у листопаді 2020 року TikTok вніс корективи до батьківських налаштувань, а в січні 2021 року зробив акаунти для користувачів до 16 років закритими за замовчуванням. Нещодавно компанія також анонсувала додаткові вдосконалення у своїх налаштуваннях приватності, пропонуючи новим користувачам віком 16-17 років створювати закриті облікові записи відразу після реєстрації.

Нагадаємо, що соцмедійний додаток TikTok, що належить китайській компанії, використовує геолокацію українських військових у своїх цілях. Китайці збирають інформацію для власної розвідки, коли українські бійці викладають будь-яке відео із передової.