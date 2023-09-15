TikTok оштрафовали на 345 млн евро за сбор данных про детей в ЕС

Логотип TikTok. Фото: nbcnews.com

Платформа коротких видеороликов TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, была оштрафована на 345 млн евро (370 млн долларов) за нарушения в области защиты персональных данных несовершеннолетних в рамках законов ЕС. Это решение было принято главным регулятором Европейского Союза.

Об этом пишет Reuters.

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Издание сообщает, что TikTok нарушил нормы ЕС о приватности с 31 июля по 31 декабря 2020 года, как подтвердил Ирландский комиссар по защите данных (DPC). Это первый случай, когда DPC, основной регулятор для множества технологических гигантов из-за их присутствия в Ирландии, осуждает действия TikTok.

В ответ на обвинения, представитель TikTok выразил несогласие с принятыми мерами и подчеркнул, что большинство проблем было устранено до начала расследования DPC в 2021 году. Одним из ключевых нарушений было то, что аккаунты пользователей до 16 лет изначально были открытыми для всех, а TikTok не убеждался в том, что при регистрации аккаунта для ребенка с использованием опции "семейное подключение", регистрирующий является родителем или опекуном.

Также сообщается, что в ноябре 2020 года TikTok внес коррективы в родительские настройки, а в январе 2021 года сделал аккаунты для пользователей до 16 лет закрытыми по умолчанию. Недавно компания также анонсировала дополнительные усовершенствования в своих настройках приватности, предлагая новым пользователям в возрасте 16-17 лет создавать закрытые аккаунты сразу после регистрации.

Напомним, что соцмедийное приложение TikTok, принадлежащее китайской компании, использует геолокацию украинских военных в своих целях. Китайцы собирают информацию для собственной разведки, когда украинские бойцы выкладывают любое видео с передовой.