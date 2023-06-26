iPad, які варто купувати у 2023 році: ТОП 5

Кожен iPad має свої переваги для певних клієнтів. Фото: pexels.com

На перший погляд, різні планшети Apple, які доступні у 2023 році, мають багато спільного. Втім, кожен з них має свої переваги для певних клієнтів.

Перегляньте ТОП 5 моделей, які радять експерти Pocketnow. В огляді представлені пристрої від iPad (9-го покоління) за 279 дол до iPad Pro, який можна купити від 800 дол.

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iPad (10 покоління, 2022)

За ціною від 400 дол він вважається найкращим варіантом для всіх категорій користувачів. Оснащений 10,9-дюймовим РК-дисплеєм Liquid Retina, процесором A14 Bionic, акумулятором на 28,6 ват-години, який тримається протягом дня, 12-мегапіксельними камерами на передній і задній панелях. Підтримує Apple Pencil 1-го покоління. На планшеті залишається підтримка Touch ID із вбудованим датчиком у верхню кнопку.

iPad (9 покоління, 2021)

Найкращий бюджетний варіант за ціною від 279 дол . Завдяки чіпсету A13 Bionic модель легко впоратися з будь-яким завданням. Ідеально для навчання та ігор для малюків і молодших школярів. Втім, навіть малі підприємства можуть використовувати цей пристрій для обробки електронних таблиць і документів у дорозі.

iPad Air (5 покоління, 2022)

Пристрій за ціною від 500 дол , варто розглянути, якщо є бажання використовувати все, що пропонує сучасний iPad, при цьому не оплачувати вартість планшета Pro. iPad Air 2022 має 10,9-дюймовий дисплей Liquid Retina, процесор M1 з 8 ГБ оперативної пам’яті, 12-мегапіксельну фронтальну камеру, порт USB-C і додаткові функції програмного забезпечення. Є ідеальним вибором для професіоналів і студентів.

iPad mini (6 покоління, 2021)

Пристрій за ціною від 400 дол користується популярністю через свою портативність. Має 8,3-дюймовий дисплей Liquid Retina від краю до краю, A15 Bionic, порт USB C і підтримку другого покоління Apple Pencil. Доступний у двох варіантах пам’яті, 64 ГБ і 256 ГБ. Є версія для стільникового зв’язку.

iPad Pro (4 покоління, 2022)

Найкращий iPad для професіоналів за ціною від 800 дол . Підійде для тих, хто з ілюстраціями, фото та відео. Найцінніші переваги пристрою — яскравіша технологія ProMotion 120 Гц, налаштування чотирьох динаміків, кращий масив задньої камери, Face ID і Thunderbolt—активований порт USB-C. Існує у варіантах 11 та і 12,9-дюймів. Останній коштуватиме від 1099 дол .

Раніше ми писали, які моделі iPhone не варто купувати у 2023 році.

Також повідомлялося, що користувачі пристроїв Apple, котрі оновилися до останніх версій iOS та iPadOS 16.5, зіштовхнулися з проблемами у використанні камери.