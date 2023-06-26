iPad, которые следует купить в 2023 году: ТОП 5

ТОП 5 iPad, которые следует купить в 2023 году
На первый взгляд, различные планшеты Apple, доступные в 2023 году, имеют много общего. Впрочем, у каждого из них есть свои преимущества для определенных клиентов.
Просмотрите ТОП 5 моделей, которые советуют эксперты Pocketnow. В обзоре представлены устройства от iPad (9-го поколения) за 279 долл. до iPad Pro, который можно купить от 800 дол.
iPad (10 поколения, 2022)
По цене от 400 долл. считается лучшим вариантом для всех категорий пользователей. Оснащен 10,9-дюймовым ЖК—дисплеем Liquid Retina, процессором A14 Bionic, держащимся в течение дня аккумулятором на 28,6 ватт-часа, 12-мегапиксельными камерами на передней и задней панелях. Поддерживает Apple Pencil 1-го поколения. На планшете остается поддержка Touch ID со встроенным датчиком в верхней кнопке.
iPad (9 поколения, 2021)
Лучший бюджетный вариант по цене от 279 дол. Благодаря чипсету A13 Bionic модель легко справиться с любой задачей. Идеально для обучения и игры для малышей и младших школьников. Впрочем, даже малые предприятия могут использовать устройство для обработки электронных таблиц и документов в пути.
iPad Air (5 поколения, 2022)
Устройство по цене от 500 долл. стоит рассмотреть, если есть желание использовать все, что предлагает современный iPad, при этом не оплачивать стоимость планшета Pro. iPad Air 2022 имеет 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina, процессор M1 с 8 ГБ оперативной памяти, 12-мегапиксельную переднюю камеру, порт USB-C и дополнительные функции программного обеспечения. Является идеальным выбором для профессионалов и студентов.
iPad mini (6 поколения, 2021)
Устройство по цене от 400 долл. пользуется популярностью из-за своей портативности. Имеет 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina от края к краю, A15 Bionic, порт USB C и поддержку второго поколения Apple Pencil. Доступный в двух вариантах памяти, 64 ГБ и 256 ГБ. Есть версия для сотовой связи.
iPad Pro (4 поколения, 2022)
Лучший iPad для профессионалов по цене от 800 дол. Подойдет для тех, кто с иллюстрациями, фото и видео. Самые ценные преимущества устройства – более яркая технология ProMotion 120 Гц, настройка четырех динамиков, лучший массив задней камеры, Face ID и Thunderbolt–активированный порт USB-C. Существует в вариантах 11 и 12,9-дюймов. Последний будет стоить от 1099 долл.
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