iPad, которые следует купить в 2023 году: ТОП 5

Каждый iPad имеет свои преимущества для определенных клиентов. Фото: pexels.com

На первый взгляд, различные планшеты Apple, доступные в 2023 году, имеют много общего. Впрочем, у каждого из них есть свои преимущества для определенных клиентов.

Просмотрите ТОП 5 моделей, которые советуют эксперты Pocketnow. В обзоре представлены устройства от iPad (9-го поколения) за 279 долл. до iPad Pro, который можно купить от 800 дол.

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iPad (10 поколения, 2022)

По цене от 400 долл. считается лучшим вариантом для всех категорий пользователей. Оснащен 10,9-дюймовым ЖК—дисплеем Liquid Retina, процессором A14 Bionic, держащимся в течение дня аккумулятором на 28,6 ватт-часа, 12-мегапиксельными камерами на передней и задней панелях. Поддерживает Apple Pencil 1-го поколения. На планшете остается поддержка Touch ID со встроенным датчиком в верхней кнопке.

iPad (9 поколения, 2021)

Лучший бюджетный вариант по цене от 279 дол . Благодаря чипсету A13 Bionic модель легко справиться с любой задачей. Идеально для обучения и игры для малышей и младших школьников. Впрочем, даже малые предприятия могут использовать устройство для обработки электронных таблиц и документов в пути.

iPad Air (5 поколения, 2022)

Устройство по цене от 500 долл . стоит рассмотреть, если есть желание использовать все, что предлагает современный iPad, при этом не оплачивать стоимость планшета Pro. iPad Air 2022 имеет 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina, процессор M1 с 8 ГБ оперативной памяти, 12-мегапиксельную переднюю камеру, порт USB-C и дополнительные функции программного обеспечения. Является идеальным выбором для профессионалов и студентов.

iPad mini (6 поколения, 2021)

Устройство по цене от 400 долл. пользуется популярностью из-за своей портативности. Имеет 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina от края к краю, A15 Bionic, порт USB C и поддержку второго поколения Apple Pencil. Доступный в двух вариантах памяти, 64 ГБ и 256 ГБ. Есть версия для сотовой связи.

iPad Pro (4 поколения, 2022)

Лучший iPad для профессионалов по цене от 800 дол . Подойдет для тех, кто с иллюстрациями, фото и видео. Самые ценные преимущества устройства – более яркая технология ProMotion 120 Гц, настройка четырех динамиков, лучший массив задней камеры, Face ID и Thunderbolt–активированный порт USB-C. Существует в вариантах 11 и 12,9-дюймов. Последний будет стоить от 1099 дол л.

Ранее мы писали, какие модели iPhone не стоит покупать в 2023 году.

Также сообщалось, что пользователи устройств Apple, которые обновились до последних версий iOS и iPadOS 16.5, столкнулись с проблемами использования камеры.