Twitter планує створити додаток для Smart tv, — Маск

Мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS

Новий генеральний директор Лінда Яккаріно та Ілон Маск виклали плани Twitter. Серед них передбачається і створення відеододатку для смарт-телевізорів.

Про це йшлося під час презентації для інвесторів. Повідомляє агенція Rеuters.

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Зазначається, що компанія у майбутньому зосередиться на відеоконтенті, зокрема партнерстві з авторами та торгівлею, щоб оживити бізнес в соціальних мережах за межами цифрової реклами.

У відповідь на твіт про те, що потрібен відеододаток для Twitter, Маск відповів: "Це буде".

Нагадаємо, відтоді як Ілон Маск придбав популярну соцмережу Twitter, він активно підлаштовує її під платних користувачів. Відтак, там планують ввести обмеження на особисті безкоштовні повідомлення.

Наразі користувачі, які не мають платної підписки, зможуть надсилати до 500 особистих повідомлень на добу. Після того, як введуть нове обмеження, цей ліміт зменшиться до 50–100 повідомлень.