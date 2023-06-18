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Twitter планує створити додаток для Smart tv, — Маск

18 червня 2023 04:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Twitter планує створити додаток для Smart tv, — Маск
Мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Новий генеральний директор Лінда Яккаріно та Ілон Маск виклали плани Twitter. Серед них передбачається і створення відеододатку для смарт-телевізорів.

Про це йшлося під час презентації для інвесторів. Повідомляє агенція Rеuters

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Зазначається, що компанія у майбутньому зосередиться на відеоконтенті, зокрема партнерстві з авторами та торгівлею, щоб оживити бізнес в соціальних мережах за межами цифрової реклами.

У відповідь на твіт про те, що потрібен відеододаток для Twitter, Маск відповів: "Це буде".

Нагадаємо, відтоді як Ілон Маск придбав популярну соцмережу Twitter, він активно підлаштовує її під платних користувачів. Відтак, там планують ввести обмеження на особисті безкоштовні повідомлення.

Наразі користувачі, які не мають платної підписки, зможуть надсилати до 500 особистих повідомлень на добу. Після того, як введуть нове обмеження, цей ліміт зменшиться до 50–100 повідомлень. 

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