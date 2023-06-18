Twitter планирует создать приложение для Smart tv, — Маск

Миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS

Новый генеральный директор Линда Яккарино и Илон Маск изложили планы Twitter. Среди них предполагается и создание видеоприложения для смарт-телевизоров.

Об этом шла речь во время презентации для инвесторов. Сообщает агентство Rеuters.

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Отмечается, что компания в будущем сосредоточится на видеоконтенте, в частности, партнерстве с авторами и торговлей, чтобы оживить бизнес в социальных сетях за пределами цифровой рекламы.

В ответ на твит о том, что нужно видеоприложение для Twitter, Маск ответил: "Это будет".

Напомним, с тех пор как Илон Маск приобрел популярную соцсеть Twitter, он активно подстраивает ее под платных пользователей. Там планируют ввести ограничения на личные бесплатные сообщения.

Теперь пользователи, не имеющие платной подписки, смогут отправлять до 500 личных сообщений в сутки. После ввода новых ограничений этот лимит уменьшится до 50–100 сообщений.