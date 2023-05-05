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У Європі можуть заборонити продаж IPhone15

5 травня 2023 18:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Європі можуть заборонити продаж IPhone15
Компанія Apple може припинити продаж IPhone15. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Apple має намір знизити продуктивність "несправжніх" зарядних пристроїв USB-C для нових iPhone. У той же час європейська влада погрожує заборонити продаж смартфонів компанії в країнах ЄС, якщо Apple здійснить такий план.

Про це пише Zeit Online.

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Продаж IPhone15

Минулого літа Єврокомісія ухвалила закон, згідно з яким Apple зобов'язана перевести всі свої майбутні iPhone та AirPods на порт USB-C до 28 грудня 2024 року. Проте купертинівці планують перейти на USB-C вже восени з випуском iPhone 15, але ситуація виявляється складнішою, ніж передбачалося.

Джерела повідомляють, що Apple розробляє власну версію USB-C, що може призвести до несумісності або часткової сумісності кабелів USB-C, що вже є у користувачів, з новими айфонами. Як мінімум, це може вплинути на пропускну здатність та швидкість заряджання пристроїв.

Враховуючи ці чутки, єврокомісар Тьєррі Бретон вирішив запобігти планам Apple за чотири місяці до анонсу нових iPhone. Згідно з інформацією від Zeit Online, комісар ЄС направив лист Apple, у якому наголосив, що обмеження сумісності із зарядними пристроями є "неприпустимим".

Також влада нагадала Apple про те, що пристрої, які не відповідають вимогам єдиного зарядного пристрою, не будуть допущені на ринок ЄС.

Нагадаємо, що Apple найближчим часом випустить оновлену версію бездротових навушників Beats Studio Buds+. Про це стало відомо з лістингу магазину Amazon, який виклав характеристики, дату виходу та рендери навушників раніше.

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