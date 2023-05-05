В Европе могут запретить продажу IPhone15

Компания Apple может прекратить продажу IPhone15. Фото: Reuters

Apple намерена снизить производительность "неподлинных" зарядных устройств USB-C для новых iPhone. В то же время европейские власти угрожают запретить продажи смартфонов компании в странах ЕС, если Apple осуществит такой план.

Об этом пишет Zeit Online.

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Продажа IPhone15

Прошлым летом, Еврокомиссия приняла закон, согласно которому Apple обязана перевести все свои будущие iPhone и AirPods на порт USB-C к 28 декабря 2024 года. Тем не менее купертиновцы планируют перейти на USB-C уже этой осенью с выпуском iPhone 15, но ситуация оказывается сложнее, чем предполагалось.

Источники сообщают, что Apple разрабатывает собственную версию USB-C, что может привести к несовместимости или частичной совместимости уже имеющихся у пользователей кабелей USB-C с новыми айфонами. Как минимум, это может повлиять на пропускную способность и скорость зарядки устройств.

Учитывая эти слухи, еврокомиссар Тьерри Бретон решил предотвратить планы Apple за четыре месяца до анонса новых iPhone. Согласно информации от Zeit Online, комиссар ЕС направил письмо Apple, в котором подчеркнул, что ограничение совместимости с зарядными устройствами является "недопустимым".

Также, власти напомнили Apple о том, что устройства, не соответствующие требованиям единого зарядного устройства, не будут допущены на рынок ЕС.

Напомним, что Apple в ближайшее время выпустит обновленную версию беспроводных наушников Beats Studio Buds+. Об этом стало известно из листинга магазина Amazon, который выложил характеристики, дату выхода и рендеры наушников раньше времени.