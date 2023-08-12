В Android скоро з'явиться нова функція, яка полегшить користування

Користування Android. Ілюстративне фото: google.com

В Google розробляють функцію, завдяки якій користувачі Android будуть мати змогу швидко прив'язувати свої гаджети між собою, якщо вони мають один і той самий обліковий запис. Завдяки цьому будуть доступні перемикання дзвінків та спільний доступ до Інтернету між пристроями.

Про це пише Android Authority.

Читайте також:

Зазначається, що схожа функція вже існує в системі Apple.

Що зміниться

Таке нововведення помітив дослідник, який побачив, що в "Налаштуваннях" планують зробити нову функцію під назвою "Зв’язати пристрої".

Швидше за все, вона з'явиться в розділі "Налаштування" — "Google" — "Пристрої та спільний доступ" після того, як запуститься.

Тому скоро Android матиме:

Перемикання дзвінків, тобто прийом дзвінка на одному пристрої Android, а потім перемикання/переведення його на інший прив’язаний пристрій Android. Така функція надасть змогу приймати дзвінки без перешкод на декілька телефонів або планшетів.

Спільний доступ до Інтернету — це краща можливість прив’язування та використання хот-спотів на власних пристроях Android.

Особливість функції

"Цікаво, що Apple не дозволяє iPhone приймати дзвінки з інших ваших iPhone. Однак формулювання цієї функції від Google вказує на те, що функція безперервності дзвінків також може бути поширена серед телефонів. Отже, якщо ви носите з собою два телефони, ви можете приймати дзвінки з одного на інший", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, Xiaomi оголосило дату презентації нового складаного смартфона Mix Fold 3 — 14 серпня. Ми розповіли про інсайди на тему, яким буде новий гаджет.