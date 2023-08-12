В Android скоро появится новая функция, которая облегчит пользование

Использование Android. Иллюстративное фото: google.com

В Google разрабатывают функцию, благодаря которой пользователи Android будут иметь возможность быстро привязывать свои гаджеты между собой, если у них одна и та же учетная запись. Благодаря этому будут доступны переключения вызовов и общий доступ к Интернету между устройствами.

Об этом пишет Android Authority.

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Отмечается, что похожая функция уже существует в системе Apple.

Что изменится

Такое нововведение заметил исследователь, увидевший, что в "Настройках" планируют сделать новую функцию под названием "Связать устройства".

Скорее всего, она появится в разделе "Настройки" — "Google" — "Устройства и общий доступ" после запуска.

Поэтому скоро Android будет иметь:

Переключение вызовов, то есть прием вызова на одном устройстве Android, а затем переключение/перевод его на другое привязанное устройство Android. Эта функция позволяет принимать звонки без помех на несколько телефонов или планшетов.

Общий доступ к Интернету — это лучшая возможность привязывания и использования хот-спотов на собственных устройствах Android.

Особенность функции

"Интересно, что Apple не позволяет iPhone принимать звонки с других ваших iPhone. Однако формулировка этой функции от Google указывает на то, что функция непрерывности звонков также может быть распространена среди телефонов. Итак, если вы носите с собой два телефона, вы можете принимать звонки с одного на другой", — добавили в сообщении.

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