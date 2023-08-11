Xiaomi випустила складаний смартфон Mix Fold 3: характеристика та ціни

Ймовірно, Mix Fold 3 буде продаватися лише в Китаї. Фото: Xiaomi

Xiaomi оголосило дату презентації нового складаного смартфона Mix Fold 3 — 14 серпня. Пропонуємо інсайди на тему, яким буде новий гаджет.

Про це написав Tech Advisor.

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За даними витоку Ice Universe, телефон навряд чи буде представлений по всьому світу, а це означає, що він вийде лише в Китаї. Залишається сподіватися на AliExpress.

Ціни на Mix Fold 3

Навряд він буде коштувати дорожче за попередню модель Mix Fold 2.

256 ГБ: 1335 дол.;

512 ГБ: 1485 дол.;

1 ТБ: 1780 дол.

Характеристики Mix Fold 3

чіпсет Snapdragon 8 Gen 2;

основний 8,01-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1860 на 2480 і співвідношенням сторін 20:9;

скло Gorilla Glass 5;

передня 6,5-дюймова OLED-панель FHD+ 120 Гц;

камера під дисплеєм для основної розкладної панелі, що повинно забезпечити безперервне відображення, але з можливістю робити селфі, коли телефон знаходиться в режимі планшета;

основна камера 50 МП з сенсором Sony IMX989 з діагоналлю 1 дюйм;

перископний об'єктив з 5-кратним оптичним зумом;

камери: 8-Мп, f/2.6 телефото і 13-Мп, f/2.4 надширококутна;

швидкість зарядки 67 Вт;

місткість акумулятора 5020 мАг;

бездротова зарядка.

Фото: Xiaomi

Раніше ми писали, що Honor випустив смартфон X50. Також повідомлялося, що OnePlus випустить свій перший складаний смартфон у 2023 році.