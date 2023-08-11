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Xiaomi випустила складаний смартфон Mix Fold 3: характеристика та ціни

11 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi випустила складаний смартфон Mix Fold 3: характеристика та ціни
Ймовірно, Mix Fold 3 буде продаватися лише в Китаї. Фото: Xiaomi
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Xiaomi оголосило дату презентації нового складаного смартфона Mix Fold 3 — 14 серпня. Пропонуємо інсайди на тему, яким буде новий гаджет.

Про це написав Tech Advisor.

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За даними витоку Ice Universe, телефон навряд чи буде представлений по всьому світу, а це означає, що він вийде лише в Китаї. Залишається сподіватися на AliExpress.

Ціни на Mix Fold 3

Навряд він буде коштувати дорожче за попередню модель Mix Fold 2.

  • 256 ГБ: 1335 дол.;
  • 512 ГБ: 1485 дол.;
  • 1 ТБ: 1780 дол.

Характеристики Mix Fold 3

  • чіпсет Snapdragon 8 Gen 2;
  • основний 8,01-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1860 на 2480 і співвідношенням сторін 20:9;
  • скло Gorilla Glass 5;
  • передня 6,5-дюймова OLED-панель FHD+ 120 Гц;
  • камера під дисплеєм для основної розкладної панелі, що повинно забезпечити безперервне відображення, але з можливістю робити селфі, коли телефон знаходиться в режимі планшета;
  • основна камера 50 МП з сенсором Sony IMX989 з діагоналлю 1 дюйм;
  • перископний об'єктив з 5-кратним оптичним зумом;
  • камери: 8-Мп, f/2.6 телефото і 13-Мп, f/2.4 надширококутна;
  • швидкість зарядки 67 Вт;
  • місткість акумулятора 5020 мАг;
  • бездротова зарядка.
Фото: Xiaomi

Раніше ми писали, що Honor випустив смартфон X50. Також повідомлялося, що OnePlus випустить свій перший складаний смартфон у 2023 році.

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