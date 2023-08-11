Xiaomi випустила складаний смартфон Mix Fold 3: характеристика та ціни
11 серпня 2023 20:40
Ймовірно, Mix Fold 3 буде продаватися лише в Китаї. Фото: Xiaomi
Xiaomi оголосило дату презентації нового складаного смартфона Mix Fold 3 — 14 серпня. Пропонуємо інсайди на тему, яким буде новий гаджет.
Про це написав Tech Advisor.
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За даними витоку Ice Universe, телефон навряд чи буде представлений по всьому світу, а це означає, що він вийде лише в Китаї. Залишається сподіватися на AliExpress.
Ціни на Mix Fold 3
Навряд він буде коштувати дорожче за попередню модель Mix Fold 2.
- 256 ГБ: 1335 дол.;
- 512 ГБ: 1485 дол.;
- 1 ТБ: 1780 дол.
Характеристики Mix Fold 3
- чіпсет Snapdragon 8 Gen 2;
- основний 8,01-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1860 на 2480 і співвідношенням сторін 20:9;
- скло Gorilla Glass 5;
- передня 6,5-дюймова OLED-панель FHD+ 120 Гц;
- камера під дисплеєм для основної розкладної панелі, що повинно забезпечити безперервне відображення, але з можливістю робити селфі, коли телефон знаходиться в режимі планшета;
- основна камера 50 МП з сенсором Sony IMX989 з діагоналлю 1 дюйм;
- перископний об'єктив з 5-кратним оптичним зумом;
- камери: 8-Мп, f/2.6 телефото і 13-Мп, f/2.4 надширококутна;
- швидкість зарядки 67 Вт;
- місткість акумулятора 5020 мАг;
- бездротова зарядка.
Раніше ми писали, що Honor випустив смартфон X50. Також повідомлялося, що OnePlus випустить свій перший складаний смартфон у 2023 році.