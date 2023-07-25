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Відтепер у Києві можна розраховуватись за проїзд через Apple Pay: як це зробити

25 липня 2023 16:44
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Відтепер у Києві можна розраховуватись за проїзд через Apple Pay: як це зробити
У Києві можна розраховуватись за проїзд через Apple Pay. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Тепер платити за проїзд у громадському транспорті стане в рази легше. Відсьогодні всі жителі столиці зможуть розраховуватись у муніципальних автобусах за допомогою свого iPhone або Apple Watch.

Про це повідомляє Київ Цифровий.

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Як це працює

Для того, аби оплатити проїзд телефоном, достатньо піднести пристрій до зчитувала, оплатити поїздку і вирушити в дорогу.

Також кияни можуть увімкнути "Експрес-режим", що дозволить оплачувати проїзд в один доторк без потреби розблоковувати пристрій чи виводити з режиму сну.

"Функція "Експрес-режим" забезпечить захищеність, зручність та безпеку оплати проїзду для пасажирів громадського транспорту. Оплата пристроєм Apple в один доторк зробить поїздку до пункту призначення легшою і швидшою. Працюємо далі, щоб зробити Київ комфортнішим та зручнішим для мешканців", — каже керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Як налаштувати експрес-режим для Apple Pay

  • Зайдіть у налаштування iPhone
  • Прокрутіть вниз і відкрийте розділ "Гаманець і Apple Pay"
  • Оберіть функцію Експрес-проїзний
  • Виберіть, для якої картки ви бажаєте увімкнути функцію
  • Обрана картка спрацьовуватиме автоматично, без Face або Touch ID. Просто піднесіть iPhone до валідатора

Також такий режим можна ввімкнути і для Apple Watch.

"У цьому випадку вам не потрібно буде двічі натискати на бічну кнопку, щоб активувати режим Apple Pay. Просто піднесіть годинник до зчитувача — і все готово", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що незважаючи на економічні негаразди у 2023 році, компанія Apple хоче збільшити виробництво моделей iPhone 15. Відтак, планують продати близько 85 мільйонів таких одиниць цього року. 

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