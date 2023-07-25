Теперь в Киеве можно рассчитываться за проезд через Apple Pay: как это сделать

В Киеве можно рассчитываться за проезд через Apple Pay. Фото: google.com

Теперь платить за проезд в общественном транспорте станет в разы полегче. Сегодня все жители столицы смогут рассчитываться в муниципальных автобусах с помощью своего iPhone или Apple Watch.

Об этом сообщает Киев Цифровой.

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Как это работает

Для того чтобы оплатить проезд по телефону, достаточно поднести устройство к считыванию, оплатить поездку и отправиться в путь.

Также киевляне могут включить "Экспресс-режим", что позволит оплачивать проезд в одно касание без необходимости разблокировать устройство или выводить из спящего режима.

"Функция "Экспресс-режим" обеспечит защищенность, удобство и безопасность оплаты проезда для пассажиров общественного транспорта. Оплата устройством Apple в одно касание сделает поездку к пункту назначения более легкой и быстрой. Работаем дальше, чтобы сделать Киев комфортнее и удобнее для жителей", — говорит руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Как настроить экспресс-режим для Apple Pay

Зайдите в настройки iPhone

Прокрутите вниз и откройте раздел "Кошелек и Apple Pay"

Выберите функцию Экспресс-проездной

Выберите, для какой карты вы хотите включить функцию

Выбранная карта срабатывает автоматически, без Face или Touch ID. Просто поднесите iPhone к валидатору

Также этот режим можно включить и для Apple Watch.

"В этом случае вам не нужно будет дважды нажимать на боковую кнопку, чтобы активировать режим Apple Pay. Просто поднесите часы к считывателю – и все готово", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что, несмотря на экономические неурядицы в 2023 году, компания Apple хочет увеличить производство моделей iPhone 15. Следовательно, планируют продать около 85 миллионов таких единиц этого года.