Теперь в Киеве можно рассчитываться за проезд через Apple Pay: как это сделать
Теперь платить за проезд в общественном транспорте станет в разы полегче. Сегодня все жители столицы смогут рассчитываться в муниципальных автобусах с помощью своего iPhone или Apple Watch.
Об этом сообщает Киев Цифровой.
Как это работает
Для того чтобы оплатить проезд по телефону, достаточно поднести устройство к считыванию, оплатить поездку и отправиться в путь.
Также киевляне могут включить "Экспресс-режим", что позволит оплачивать проезд в одно касание без необходимости разблокировать устройство или выводить из спящего режима.
"Функция "Экспресс-режим" обеспечит защищенность, удобство и безопасность оплаты проезда для пассажиров общественного транспорта. Оплата устройством Apple в одно касание сделает поездку к пункту назначения более легкой и быстрой. Работаем дальше, чтобы сделать Киев комфортнее и удобнее для жителей", — говорит руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
Как настроить экспресс-режим для Apple Pay
- Зайдите в настройки iPhone
- Прокрутите вниз и откройте раздел "Кошелек и Apple Pay"
- Выберите функцию Экспресс-проездной
- Выберите, для какой карты вы хотите включить функцию
- Выбранная карта срабатывает автоматически, без Face или Touch ID. Просто поднесите iPhone к валидатору
Также этот режим можно включить и для Apple Watch.
"В этом случае вам не нужно будет дважды нажимать на боковую кнопку, чтобы активировать режим Apple Pay. Просто поднесите часы к считывателю – и все готово", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что, несмотря на экономические неурядицы в 2023 году, компания Apple хочет увеличить производство моделей iPhone 15. Следовательно, планируют продать около 85 миллионов таких единиц этого года.