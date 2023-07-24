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Apple планує продати понад 80 мільйонів моделей iPhone 15 цього року

24 липня 2023 18:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Apple планує продати понад 80 мільйонів моделей iPhone 15 цього року
Смартфони Apple iPhone 14. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Незважаючи на економічні негаразди у 2023 році, компанія Apple хоче збільшити виробництво моделей iPhone 15. Відтак, планують продати близько 85 мільйонів таких одиниць цього року. 

Про це повідомляє Bloomberg. 

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Повідомляється, що компанія хоче утримувати поставки на стабільному рівні, попри "потрясіння у світовій економіці та прогнозоване падіння ринку смартфонів". 

"Apple та її конкуренти борються з різким падінням попиту на електроніку від смартфонів до комп’ютерів, оскільки корпорації та споживачі утримуються від покупок перед обличчям різкого зростання цін та економічної невизначеності", — йдеться у повідомленні. 

Відомо також, що у компанії планують підняти рівень доходу. Відтак, розглядають підвищення цін на моделі Pro.  

Нагадаємо, компанія Apple розробляє свою модель штучного інтелекту — Apple GPT, якою вже активно користуються працівники всередині компанії. Таким чином Apple прагне конкурувати з провідним розробником у галузі ШІ — OpenAI.

Додамо, Apple представила користувачам тестування бета-версії iOS 17. Також повідомлялося, що Apple змінила плани виробництва гарнітури Vision Pro.

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