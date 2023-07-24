Apple планує продати понад 80 мільйонів моделей iPhone 15 цього року
Незважаючи на економічні негаразди у 2023 році, компанія Apple хоче збільшити виробництво моделей iPhone 15. Відтак, планують продати близько 85 мільйонів таких одиниць цього року.
Про це повідомляє Bloomberg.
Apple збільшить виробництво моделей iPhone 15
Повідомляється, що компанія хоче утримувати поставки на стабільному рівні, попри "потрясіння у світовій економіці та прогнозоване падіння ринку смартфонів".
"Apple та її конкуренти борються з різким падінням попиту на електроніку від смартфонів до комп’ютерів, оскільки корпорації та споживачі утримуються від покупок перед обличчям різкого зростання цін та економічної невизначеності", — йдеться у повідомленні.
Відомо також, що у компанії планують підняти рівень доходу. Відтак, розглядають підвищення цін на моделі Pro.
Нагадаємо, компанія Apple розробляє свою модель штучного інтелекту — Apple GPT, якою вже активно користуються працівники всередині компанії. Таким чином Apple прагне конкурувати з провідним розробником у галузі ШІ — OpenAI.
Додамо, Apple представила користувачам тестування бета-версії iOS 17. Також повідомлялося, що Apple змінила плани виробництва гарнітури Vision Pro.