Xiaomi 14 Ultra: дата виходу та характеристики потужного смартфона

Xiaomi 14 Ultra — стали відомі дата виходу та характеристики потужного смартфона
9 листопада 2023 12:45
Фанати очікують від Xiaomi 14 Ultra видатних характеристик. Фото: donanimhaber.com
Смартфон Xiaomi 14 Ultra орієнтовно дебютує в першому кварталі 2024 року — з січня до кінця березня. Телефон отримає новітній чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який вже дебютував у моделях Xiaomi 14 та 14 Pro.
Про це повідомив надійний інсайдер з Китаю Digital Chat Station.
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Трохи раніше Digital Chat Station розкрив характеристики 14 Ultra
- Телефон отримає величезний 1-дюймовий фоточип Sony LYT900 — 14 Ultra стане першим смартфоном з таким сенсором, він замінить IMX9898 з попередніх моделей.
- Смартфон матиме міцний OLED дисплей з роздільною здатністю 2К з вирізом під селфі-камеру та мінімально вигнуті краї.
- Буде оснащений трьома камерами по 50 МП — два телеоб’єктивами з 3- та 5-кратним зумом, плюс ультраширококутний об’єктив з автофокусом.
- Камери встановлять в круглий модуль, як у моделей попереднього покоління.
- Оптику до камер розроблятиме відома німецька компанія Leica.
- Працюватиме 14 Ultra під управлінням ОС Android 14 з фірмовим інтерфейсом HyperOS.
Ціна 14 Ultra
Вартість гаджета не розголошується, наразі в Європі ціна попередньої моделі Xiaomi 13 Ultra складає 1399 євро.
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