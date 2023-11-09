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Xiaomi 14 Ultra — стали відомі дата виходу та характеристики потужного смартфона

9 листопада 2023 12:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi 14 Ultra: дата виходу та характеристики потужного смартфона
Фанати очікують від Xiaomi 14 Ultra видатних характеристик. Фото: donanimhaber.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Смартфон Xiaomi 14 Ultra орієнтовно дебютує в першому кварталі 2024 року — з січня до кінця березня. Телефон отримає новітній чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який вже дебютував у моделях Xiaomi 14 та 14 Pro.

Про це повідомив надійний інсайдер з Китаю Digital Chat Station.

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Трохи раніше Digital Chat Station розкрив характеристики 14 Ultra

  • Телефон отримає величезний 1-дюймовий фоточип Sony LYT900 — 14 Ultra стане першим смартфоном з таким сенсором, він замінить IMX9898 з попередніх моделей.
  • Смартфон матиме міцний OLED дисплей з роздільною здатністю 2К з вирізом під селфі-камеру та мінімально вигнуті краї.
  • Буде оснащений трьома камерами по 50 МП — два телеоб’єктивами з 3- та 5-кратним зумом, плюс ультраширококутний об’єктив з автофокусом.
  • Камери встановлять в круглий модуль, як у моделей попереднього покоління.
  • Оптику до камер розроблятиме відома німецька компанія Leica.
  • Працюватиме 14 Ultra під управлінням ОС Android 14 з фірмовим інтерфейсом HyperOS.

Ціна 14 Ultra

Вартість гаджета не розголошується, наразі в Європі ціна попередньої моделі Xiaomi 13 Ultra складає 1399 євро.

Раніше ми повідомляли, що Xiaomi розпочала дослідне виробництво свого першого електрокара. Також ми представляли ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році.

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