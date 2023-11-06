ТОП 3 найпотужніших смартфонів у 2023 році
6 листопада 2023 20:40
Xiaomi 14 обігнав конкурентів з великим відривом. Фото: ttt.ua
Відомий бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг найпотужніших смартфонів. Перші два місця посіли моделі лінійки Xiaomi 14.
Про це повідомив сайт бенчмарку.
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1. Xiaomi 14
Кількість балів: 1997427
- Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
- Максимальна частота 3300 МГц.
- CPU-ядер 8 (1 + 3 + 2 + 2).
- 6,36-дюймовий AMOLED-дисплей.
- Частота оновлення 120 Гц.
- Заявлена яскравість 3000 ніт.
- Оперативка 8/12/16 ГБ.
- Накопичувач 256/512/1024 ГБ
- Батарея 4610 мАг.
- Потужність зарядки 90 Вт.
- Швидка зарядка 50% за 13 хвилин.
Плюси
- Компактний, легкий корпус із флагманським вологозахистом.
- Лазерний автофокус, оптичний зум та відмінна стабілізація.
- Бездротова та реверсивна зарядки.
Мінуси
- Немає автофокусу на надширококутній камері.
2. Xiaomi 14 Pro
Кількість балів: 1985014
- Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
- Максимальна частота 3300 МГц.
- CPU-ядер 8 (1 + 3 + 2 + 2).
- 6,73-дюймовий AMOLED-дисплей.
- Частота оновлення 120 Гц.
- Заявлена яскравість 3000 ніт.
- Оперативка 12/16 ГБ.
- Накопичувач 256/512/1024 ГБ.
- Батарея 4880 мАг.
- Потужність зарядки 120 Вт
- Швидка зарядка 50% за 8 хвилин.
Плюси
- Побудований на найпотужнішому процесорі Snapdragon, який працює в тандемі зі швидкою пам'яттю.
- Вологозахищений корпус, рамка якого виконана з титану або алюмінію.
- Є потужна швидка дротова і бездротова зарядки.
Мінуси
- Відсутній 5-кратний зум основної камери.
- Має великі габарити та вагу.
3. OnePlus Ace 2
Кількість балів: 1663507
- Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.
- Макс. частота 3190 МГц.
- CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4).
- 6,74-дюймовий AMOLED-дисплей.
- Частота оновлення 120 Гц.
- Заявлена яскравість 500 ніт.
- Оперативка 12/16 ГБ.
- Накопичувач 256/512 ГБ
- Батарея 5000 мАг.
- Потужність зарядки 100 Вт.
- Швидка зарядка 50% за 9 хвилин.
Плюси
- Якісна панель із високою яскравістю та підтримкою DC Dimming.
- Екран має адаптивну частоту, яка за потреби знижується до 40 Гц.
- Камера знімає деталізовані фото та має гарну стабілізацію.
- Динаміки мають чисте звучання.
Мінуси
- Немає телеоб'єктива.
- Немає бездротової зарядки.
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