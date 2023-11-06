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ТОП 3 найпотужніших смартфонів у 2023 році

6 листопада 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 3 найпотужніших смартфонів у 2023 році
Xiaomi 14 обігнав конкурентів з великим відривом. Фото: ttt.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Відомий бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг найпотужніших смартфонів. Перші два місця посіли моделі лінійки Xiaomi 14.

Про це повідомив сайт бенчмарку.

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1. Xiaomi 14

Кількість балів: 1997427

Фото: Xiaomi
  • Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
  • Максимальна частота 3300 МГц.
  • CPU-ядер 8 (1 + 3 + 2 + 2).
  • 6,36-дюймовий AMOLED-дисплей.
  • Частота оновлення 120 Гц.
  • Заявлена яскравість 3000 ніт.
  • Оперативка 8/12/16 ГБ.
  • Накопичувач 256/512/1024 ГБ
  • Батарея 4610 мАг.
  • Потужність зарядки 90 Вт.
  • Швидка зарядка 50% за 13 хвилин.

Плюси

  • Компактний, легкий корпус із флагманським вологозахистом.
  • Лазерний автофокус, оптичний зум та відмінна стабілізація.
  • Бездротова та реверсивна зарядки.

Мінуси

  • Немає автофокусу на надширококутній камері.

2. Xiaomi 14 Pro

Кількість балів: 1985014

Фото: Xiaomi
  • Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
  • Максимальна частота 3300 МГц.
  • CPU-ядер 8 (1 + 3 + 2 + 2).
  • 6,73-дюймовий AMOLED-дисплей.
  • Частота оновлення 120 Гц.
  • Заявлена яскравість 3000 ніт.
  • Оперативка 12/16 ГБ.
  • Накопичувач 256/512/1024 ГБ.
  • Батарея 4880 мАг.
  • Потужність зарядки 120 Вт
  • Швидка зарядка 50% за 8 хвилин.

Плюси

  • Побудований на найпотужнішому процесорі Snapdragon, який працює в тандемі зі швидкою пам'яттю.
  • Вологозахищений корпус, рамка якого виконана з титану або алюмінію.
  • Є потужна швидка дротова і бездротова зарядки.

Мінуси

  • Відсутній 5-кратний зум основної камери.
  • Має великі габарити та вагу.

3. OnePlus Ace 2

Кількість балів: 1663507

Фото: OnePlus
  • Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.
  • Макс. частота 3190 МГц.
  • CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4).
  • 6,74-дюймовий AMOLED-дисплей.
  • Частота оновлення 120 Гц.
  • Заявлена яскравість 500 ніт.
  • Оперативка 12/16 ГБ.
  • Накопичувач 256/512 ГБ
  • Батарея 5000 мАг.
  • Потужність зарядки 100 Вт.
  • Швидка зарядка 50% за 9 хвилин.

Плюси

  • Якісна панель із високою яскравістю та підтримкою DC Dimming.
  • Екран має адаптивну частоту, яка за потреби знижується до 40 Гц.
  • Камера знімає деталізовані фото та має гарну стабілізацію.
  • Динаміки мають чисте звучання.

Мінуси

  • Немає телеоб'єктива.
  • Немає бездротової зарядки.

Раніше ми публікували ТОП-5 найкращих складаних смартфонів та телефонів з двома SIM-картами у 2023 році.

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