ТОП 3 найпотужніших смартфонів у 2023 році

Xiaomi 14 обігнав конкурентів з великим відривом. Фото: ttt.ua

Відомий бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг найпотужніших смартфонів. Перші два місця посіли моделі лінійки Xiaomi 14.

Про це повідомив сайт бенчмарку.

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1. Xiaomi 14

Кількість балів: 1997427

Фото: Xiaomi

Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Максимальна частота 3300 МГц.

CPU-ядер 8 (1 + 3 + 2 + 2).

6,36-дюймовий AMOLED-дисплей.

Частота оновлення 120 Гц.

Заявлена яскравість 3000 ніт.

Оперативка 8/12/16 ГБ.

Накопичувач 256/512/1024 ГБ

Батарея 4610 мАг.

Потужність зарядки 90 Вт.

Швидка зарядка 50% за 13 хвилин.

Плюси

Компактний, легкий корпус із флагманським вологозахистом.

Лазерний автофокус, оптичний зум та відмінна стабілізація.

Бездротова та реверсивна зарядки.

Мінуси

Немає автофокусу на надширококутній камері.

2. Xiaomi 14 Pro

Кількість балів: 1985014

Фото: Xiaomi

Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Максимальна частота 3300 МГц.

CPU-ядер 8 (1 + 3 + 2 + 2).

6,73-дюймовий AMOLED-дисплей.

Частота оновлення 120 Гц.

Заявлена яскравість 3000 ніт.

Оперативка 12/16 ГБ.

Накопичувач 256/512/1024 ГБ.

Батарея 4880 мАг.

Потужність зарядки 120 Вт

Швидка зарядка 50% за 8 хвилин.

Плюси

Побудований на найпотужнішому процесорі Snapdragon, який працює в тандемі зі швидкою пам'яттю.

Вологозахищений корпус, рамка якого виконана з титану або алюмінію.

Є потужна швидка дротова і бездротова зарядки.

Мінуси

Відсутній 5-кратний зум основної камери.

Має великі габарити та вагу.

3. OnePlus Ace 2

Кількість балів: 1663507

Фото: OnePlus

Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Макс. частота 3190 МГц.

CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4).

6,74-дюймовий AMOLED-дисплей.

Частота оновлення 120 Гц.

Заявлена яскравість 500 ніт.

Оперативка 12/16 ГБ.

Накопичувач 256/512 ГБ

Батарея 5000 мАг.

Потужність зарядки 100 Вт.

Швидка зарядка 50% за 9 хвилин.

Плюси

Якісна панель із високою яскравістю та підтримкою DC Dimming.

Екран має адаптивну частоту, яка за потреби знижується до 40 Гц.

Камера знімає деталізовані фото та має гарну стабілізацію.

Динаміки мають чисте звучання.

Мінуси

Немає телеоб'єктива.

Немає бездротової зарядки.

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