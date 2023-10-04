ТОП 5 найкращих телефонів Xiaomi у 2023 році

Компанія Xiaomi поставила випуск різноманітних моделей смартфонів на потік. Фото: Xiaomi

Xiaomi є третім за величиною гравцем на світовому ринку гаджетів після Apple та Samsung. Частково успіх компанії досягнутий завдяки тому, що вона випускає дуже багато телефонів під своїм основним брендом та суббрендами.

Експерти Tech Advisor розібралися, які саме телефони Xiaomi є зараз найкращими, та вказали на плюси та мінуси цих моделей.

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1. Xiaomi 13 Pro

Найкращий телефон Xiaomi

Фото: hardwarezone.com

Плюси

Найкраща у своєму класі продуктивність.

Відмінні камери.

Вражаюча зарядка на 120 Вт.

Солідний час автономної роботи.

Мінуси

Величезний модуль задньої камери.

Висока ціна.

Ціна: 766 доларів.

2. Xiaomi 13 Ultra

Найкращий для безлімітного бюджету

Фото: telemadrid.es

Плюси

Фантастична флагманська продуктивність.

Надзвичайна четверна задня камера.

Чудовий LTPO-дисплей.

Веганська шкіряна обробка.

Мінуси

Надто великий.

Селфі-камера не така хороша, як інші.

Дуже дорогий.

Ціна: 1568 доларів.

3. Xiaomi 13

Найкращий компактний смартфон

Фото: Xiaomi

Плюси

Маленький та приголомшливий дизайн.

Потужний процесор Snapdragon 8 Gen 2.

Відмінна основна камера.

Мінуси

Посередній час автономної роботи.

Конкуренти пропонують більше за ці гроші.

Ціна: від 916 доларів.

4. Xiaomi 13T Pro

Флагманські характеристики за меншу ціну

Фото: gsmarena.com

Плюси

Найвища продуктивність.

Зарядка 120 Вт.

Захист за стандартом IP68.

П'ять років оновлень безпеки.

Мінуси

Розчаровує програмне забезпечення MIUI.

Посередній час автономної роботи.

Дизайн задньої панелі.

Ціна: 766 доларів.

5. Redmi Note 12 Pro+

Найкращий смартфон середнього класу

Фото: notebookcheck.net

Плюси

Основний об'єктив на 200 МП.

Зарядка на 120 Вт.

Дисплей 120 Гц.

Солідна продуктивність.

Мінуси

Розчаровують надширококутна та макро камери.

Ціна: 602 долари.

Раніше Xiaomi випустила складаний смартфон Mix Fold 3. Також компанія випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з потужними характеристиками.