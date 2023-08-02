Xiaomi представив потужний бюджетний смартфон Redmi 12 5G: ціна та характеристики
2 серпня 2023 20:40
Xiaomi продовжує нести в маси смартфони за доступною ціною. Фото: Т4
Xiaomi випустив черговий бюджетний, але досить потужний смартфон Redmi 12 5G. Він схожий на модель Redmi 12, яка вийшла у червні, але оснащений набагато актуальнішим процесором Snapdragon 4 Gen 2.
Нагадаємо, Redmi 12 мав дешевший чипсет MediaTek Helio G88.
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Характеристики Redmi 12 5G
- Дисплей: 6,79", FullHD+, 90 Гц, 450 ніт.
- Захист: IP53.
- Процесор: Snapdragon 4 Gen 2, 2,2 ГГц, Adreno.
- Операційна система: Android 13 з фірмовою оболонкою MIUI 14.
- Оперативка: 4/6/8 ГБ LPDDR4X.
- Пам'ять: 128/256 ГБ ПЗУ UFS 2.2.
- Слот: microSD.
- Камера: основна (50 МП, f/1,8), датчик глибини (2 МП), селфі (8 МП, f/2,0), відсутній ширококутний 8 МП-сенсор.
- Вхід для навушників: 3,5 мм.
- Батарея: 5000 мАг, швидка зарядка 18 Вт.
- Зв'язок: 5G, LTE, Bluetooth, NFC.
Доступність та ціни
- наразі Redmi 12 5G представлений поки що лише в Індії;
- доступний у трьох кольорах: Moonstone Silver, Pastel Blue та Jade Black.
- 4/128 ГБ — 133 дол. (4910 грн за актуальним курсом);
- 6/128 ГБ — 150 дол. (5538 грн);
- 8/256 ГБ — 175 дол. (6461 грн).
Раніше ми писали, Xiaomi випустила гігантський телевізор за ціною смартфона. Також повідомляли, які смартфони Xiaomi отримають оновлення MIUI найшвидше.