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Xiaomi представив потужний бюджетний смартфон Redmi 12 5G: ціна та характеристики

2 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi представив потужний бюджетний смартфон Redmi 12 5G: ціна та характеристики
Xiaomi продовжує нести в маси смартфони за доступною ціною. Фото: Т4
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Xiaomi випустив черговий бюджетний, але досить потужний смартфон Redmi 12 5G. Він схожий на модель Redmi 12, яка вийшла у червні, але оснащений набагато актуальнішим процесором Snapdragon 4 Gen 2.

Нагадаємо, Redmi 12 мав дешевший чипсет MediaTek Helio G88.

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Характеристики Redmi 12 5G

  • Дисплей: 6,79", FullHD+, 90 Гц, 450 ніт.
  • Захист: IP53.
  • Процесор: Snapdragon 4 Gen 2, 2,2 ГГц, Adreno.
  • Операційна система: Android 13 з фірмовою оболонкою MIUI 14.
  • Оперативка: 4/6/8 ГБ LPDDR4X.
  • Пам'ять: 128/256 ГБ ПЗУ UFS 2.2.
  • Слот: microSD.
  • Камера: основна (50 МП, f/1,8), датчик глибини (2 МП), селфі (8 МП, f/2,0), відсутній ширококутний 8 МП-сенсор.
  • Вхід для навушників: 3,5 мм.
  • Батарея: 5000 мАг, швидка зарядка 18 Вт.
  • Зв'язок: 5G, LTE, Bluetooth, NFC.

Доступність та ціни

  • наразі Redmi 12 5G представлений поки що лише в Індії;
  • доступний у трьох кольорах: Moonstone Silver, Pastel Blue та Jade Black.
  • 4/128 ГБ — 133 дол. (4910 грн за актуальним курсом);
  • 6/128 ГБ — 150 дол. (5538 грн);
  • 8/256 ГБ — 175 дол. (6461 грн).

Раніше ми писали, Xiaomi випустила гігантський телевізор за ціною смартфона. Також повідомляли, які смартфони Xiaomi отримають оновлення MIUI найшвидше.

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