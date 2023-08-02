Xiaomi представив потужний бюджетний смартфон Redmi 12 5G: ціна та характеристики

Xiaomi продовжує нести в маси смартфони за доступною ціною. Фото: Т4

Xiaomi випустив черговий бюджетний, але досить потужний смартфон Redmi 12 5G. Він схожий на модель Redmi 12, яка вийшла у червні, але оснащений набагато актуальнішим процесором Snapdragon 4 Gen 2.

Нагадаємо, Redmi 12 мав дешевший чипсет MediaTek Helio G88.

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Характеристики Redmi 12 5G

Дисплей: 6,79", FullHD+, 90 Гц, 450 ніт.

Захист: IP53.

Процесор: Snapdragon 4 Gen 2, 2,2 ГГц, Adreno.

Операційна система: Android 13 з фірмовою оболонкою MIUI 14.

Оперативка: 4/6/8 ГБ LPDDR4X.

Пам'ять: 128/256 ГБ ПЗУ UFS 2.2.

Слот: microSD.

Камера: основна (50 МП, f/1,8), датчик глибини (2 МП), селфі (8 МП, f/2,0), відсутній ширококутний 8 МП-сенсор.

Вхід для навушників: 3,5 мм.

Батарея: 5000 мАг, швидка зарядка 18 Вт.

Зв'язок: 5G, LTE, Bluetooth, NFC.

Доступність та ціни

наразі Redmi 12 5G представлений поки що лише в Індії;

доступний у трьох кольорах: Moonstone Silver, Pastel Blue та Jade Black.

4/128 ГБ — 133 дол. (4910 грн за актуальним курсом);

6/128 ГБ — 150 дол. (5538 грн);

8/256 ГБ — 175 дол. (6461 грн).

Раніше ми писали, Xiaomi випустила гігантський телевізор за ціною смартфона. Також повідомляли, які смартфони Xiaomi отримають оновлення MIUI найшвидше.