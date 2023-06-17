Оновлення MIUI: стало відомо, які смартфони Xiaomi отримають нову ОС найшвидше

Смартфони Xiaomi. Фото: Ґізчина

"Мі Ю Ай", на якій працюють смартфони Xiaomi, Redmi і POCO, є однією з найбільш популярних Android-оболонок в світі з великою аудиторією користувачів. Попри те, що нову прошивку покажуть світові не раніше кінця 2023 року, вже стали відомі ключові особливості оболонки, приблизна дата виходу та підтримувані моделі, які оновляться до MIUI 15.

Про це пише технологічний блог "Ґізчина".

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Що нового з'явиться в MIUI 15

В MIUI оновлять інтерфейс за стилем Material You. Він буде мати спеціальні теми, які змінюватимуться в різні години доби.

Оновлення MIUI. Фото: "Ґізчина"

Також ще однією "фішкою" буде режим попереднього перегляду. Завдяки цьому користувач зможе затиснути посилання, яке з'явиться у маленькому вікні. Так буде зрозуміло, чи варто його відкривати, чи ні.

Ще однією функцією буде підтримка фотографій у форматі Ultra HDR. Вона буде доступною навіть на бюджетних Xiaomi. У цьому форматі користувач зможе мати більше кольорів, тому світлини стануть більш яскравими та насиченими.

Оновлення MIUI. Фото: "Ґізчина"

Також нова прошивка міститиме й інші налаштування конфіденційності. До прикладу, користувач буде мати змогу самостійно обрати, які дозволи надати тому чи іншому додатку.

Які моделі телефонів отримають таке оновлення

Наразі є попередній перелік смартфонів, які майже точно отримають нову прошивку, а саме:

Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite;

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite;

Xiaomi 12T, 12T Pro;

Xiaomi 11T, 11T Pro;

Xiaomi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE;

Xiaomi Mi 11 LE, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro;

Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3;

Xiaomi Civi 1S, Civi 2;

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4;

Xiaomi Pad 6, 6 Pro;

Redmi Note 11T Pro, 11T Pro Plus, 11R;

Redmi Note 12 Speed, 12 Turbo Edition, 12 4G, 12 5G, 12S, 12 Pro 5G, 12 Pro Plus 5G, 12 Discovery Edition;

Redmi K60, K60E,i K60 Pro;

Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50i, K50 Ultra;

Redmi K40S;

Redmi 11 Prime, 11 Prime 5G;

Redmi 12C;

Redmi 10 5G;

Redmi Pad;

Poco M4 5G, M4 Pro 5G;

Poco M5, Poco M5s;

Poco X4 GT;

Poco X5 5G, X5 Pro 5G;

Poco F5, F5 Pro 5G;

Poco F4.

Зазначається, що оновлення не прийде на пристрої, які виробник визнав застарілими та припинив підтримку. З початку 2023 року у Xiaomi включили до такого переліку 25 пристроїв, серед яких Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi 11 Lite, Poco F3 та інші.

Коли відбудеться вихід MIUI 15

Швидше за все, MIUI 15 буде представлено на масштабній презентації Xiaomi в грудні спільно з лінійкою Xiaomi 14.

Користувачі з Європи отримають довгоочікуване оновлення на початку 2024 року. Спершу його отримають власники моделей Xiaomi 13, а вже після цього трохи довше доведеться почекати користувачам недорогих Redmi 10C і Redmi 12C.

Нагадаємо, з появою iOS 17 восени цього року Apple Music отримає декілька нових функцій. Вони мають зробити використання програми і потокового сервісу Apple Music простішим та цікавішим для користувачів.