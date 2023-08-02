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Xiaomi представил мощный бюджетный смартфон Redmi 12 5G: цена и характеристики

2 августа 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi представил мощный бюджетный смартфон Redmi 12 5G: цена и характеристики
Xiaomi продолжает нести в массы смартфоны по доступной цене. Фото: Т4
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Xiaomi выпустил очередной бюджетный, но достаточно мощный смартфон Redmi 12 5G. Он похож на модель Redmi 12, которая вышла в июне, но оснащен гораздо более актуальным процессором Snapdragon 4 Gen 2.

Напомним, Redmi 12 имел более дешевый чипсет MediaTek Helio G88.

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Характеристики Redmi 12 5G

  • Дисплей: 6,79", FullHD+, 90 Гц, 450 нит.
  • Защита: IP53.
  • Процессор: Snapdragon 4 Gen 2, 2,2 ГГц, Adreno.
  • Операционная система: Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14
  • Оперативка: 4/6/8 ГБ LPDDR4X.
  • Память: 128/256 ГБ ПЗУ UFS 2.2.
  • Слот: microSD.
  • Камера: основная (50 МП, f/1,8), датчик глубины (2 МП), селфи (8 МП, f/2,0), отсутствует широкоугольный 8 МП-сенсор.
  • Вход для наушников: 3,5 мм.
  • Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт.
  • Связь: 5G, LTE, Bluetooth, NFC.

Доступность и цены

  • Redmi 12 5G представлен пока только в Индии;
  • доступен в трех цветах: Moonstone Silver, Pastel Blue и Jade Black;
  • 4/128 ГБ — 133 дол. (4910 грн по актуальному курсу);
  • 6/128 ГБ — 150 дол. (5538 грн);
  • 8/256 ГБ — 175 дол. (6461 грн).

Раньше мы писали, Xiaomi выпустила гигантский телевизор по цене смартфона. Также сообщали, какие смартфоны Xiaomi получат обновление MIUI быстрее других.

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