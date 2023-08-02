Xiaomi представил мощный бюджетный смартфон Redmi 12 5G: цена и характеристики
2 августа 2023 20:40
Xiaomi продолжает нести в массы смартфоны по доступной цене. Фото: Т4
Xiaomi выпустил очередной бюджетный, но достаточно мощный смартфон Redmi 12 5G. Он похож на модель Redmi 12, которая вышла в июне, но оснащен гораздо более актуальным процессором Snapdragon 4 Gen 2.
Напомним, Redmi 12 имел более дешевый чипсет MediaTek Helio G88.
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Характеристики Redmi 12 5G
- Дисплей: 6,79", FullHD+, 90 Гц, 450 нит.
- Защита: IP53.
- Процессор: Snapdragon 4 Gen 2, 2,2 ГГц, Adreno.
- Операционная система: Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14
- Оперативка: 4/6/8 ГБ LPDDR4X.
- Память: 128/256 ГБ ПЗУ UFS 2.2.
- Слот: microSD.
- Камера: основная (50 МП, f/1,8), датчик глубины (2 МП), селфи (8 МП, f/2,0), отсутствует широкоугольный 8 МП-сенсор.
- Вход для наушников: 3,5 мм.
- Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт.
- Связь: 5G, LTE, Bluetooth, NFC.
Доступность и цены
- Redmi 12 5G представлен пока только в Индии;
- доступен в трех цветах: Moonstone Silver, Pastel Blue и Jade Black;
- 4/128 ГБ — 133 дол. (4910 грн по актуальному курсу);
- 6/128 ГБ — 150 дол. (5538 грн);
- 8/256 ГБ — 175 дол. (6461 грн).
Раньше мы писали, Xiaomi выпустила гигантский телевизор по цене смартфона. Также сообщали, какие смартфоны Xiaomi получат обновление MIUI быстрее других.