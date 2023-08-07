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Xiaomi выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с мощными характеристиками

7 августа 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Xiaomi выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с мощными характеристиками
Xiaomi продолжает радовать клиентов "народными гаджетами". Фото: gagadget.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Состоялась презентация нового бюджетного смартфона Poco M6 Pro 5G от Xiaomi на индийском рынке. Устройство внешне похоже на Redmi 12 5G, стоит около 130 долларов, но имеет современный процессор Snapdragon 4 Gen 2.

Характеристики Poco M6 Pro

  • ОС MIUI 14 на базе Android 13
  • Экран IPS с диагональю 6,79 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 550 нит.
  • Защитное стекло Gorilla Glass.
  • Защита по стандарту IP53 (влага и пыль).
  • Процессор Snapdragon 4 Gen 2
  • Память 4/64 ГБ и 6/128 ГБ.
  • Слот microSD до 1 ТВ.
  • Камеры: две основные с датчиками на 50 МП и 2 МП; фронтальная на 8 МП.
  • Емкость аккумулятора 5 000 мАч.
  • Зарядка 18 Вт.
  • Разъем для наушников 3,5 мм.
  • Боковой сканер отпечатка пальца.

В Индии Poco M6 Pro поступит в продажу с 9 августа.

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Цены на Poco M6 Pro

  • 4/64 ГБ — 11000 рупий (около 4881 грн по актуальному курсу);
  • 6/128 ГБ — 13000 рупий (около 5768 грн).

Ранее стало известно, сколько стоит первый электромобиль Xiaomi. Также Xiaomi выпустила гигантский телевизор по цене смартфона.

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