Запорізька АЕС. Фото: Getty Images

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Google, світовий лідер у галузі технологій та пошукових систем, запустив свій новітній чат-бот Bard у Європі. Це означає, що він тепер доступний і для користувачів в Україні. Bard підтримує понад 40 мов, включаючи українську, арабську, китайську, німецьку та іспанську. Він все ще перебуває на стадії розробки, але вже може виконувати безліч завдань.

Новини.LIVE вирішили випробувати новинку від Google і запитати його, чи підірвуть росіяни ЗАЕС.

Читайте також:

Google Bard не зміг дати точну відповідь на запитання, чи підірвуть росіяни ЗАЕС. Проте він не вважає, що вони мають намір підривати Запорізьку АЕС. На його думку, вони можуть завдати шкоди станції інакше — під час бойових дій. Це може призвести до вибуху, "який був би катастрофою для України та світу".

Які наслідки підриву ЗАЕС

Google Bard зазначив, що вибух на цій станції призвів би до вивільнення величезної кількості радіації, яка могла б поширитися на великі території. На його думку, це могло б спричинити масові захворювання та смерть, а також серйозні екологічні наслідки.

"Я закликаю Росію припинити бойові дії в районі Запорізької АЕС та забезпечити безпеку станції. Я також закликаю світову спільноту вжити заходів для запобігання ядерній катастрофі в Україні", — підкреслив чат-бот.

Відповідь Google Bard на запитання "Чи підірвуть росіяни ЗАЕС?"

Нагадаємо, мільярдер та власник соцмережі Twitter Ілон Маск заявив про створення нової компанії зі штучного інтелекту під назвою хАІ. Вона співпрацюватиме з Twitter, Tesla та іншими компаніями для "досягнення кращого прогресу".