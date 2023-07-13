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Ілон Маск створює нову компанію, яка вивчатиме ШІ

13 липня 2023 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ілон Маск створює нову компанію, яка вивчатиме ШІ
Мільярдер та власник соцмережі Twitter Ілон Маск. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мільярдер та власник соцмережі Twitter Ілон Маск заявив про створення нової компанії зі штучного інтелекту під назвою хАІ. Вона співпрацюватиме з Twitter, Tesla та іншими компаніями для "досягнення кращого прогресу".

Про це повідомляє CNN.

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Що відомо про нову компанію Маска

Зазначається, що компанія, яку очолить Маск, вже представила свій сайт і має понад 10 працівників. 

"Мета xAI — зрозуміти справжню природу Всесвіту", — йдеться на сайті компанії.

Спочатку Маск був одним з перших прихильників створення ChatGPT компанією OpenAI, але згодом він розкритикував заходи безпеки, які були введені компанією з метою уникнення упереджених або сексистських відповідей чат-бота.

Торік Маск, відповідаючи на питання користувача Twitter — як "відключити налаштування пробудження" в ChatGPT, написав, що "смертельною небезпекою" для штучного інтелекту є брехня.

"Небезпека навчання ШІ ... брехні — смертельно небезпечна", — йшлося в дописі Маска.

Аналог ChatGPT мільярдер назвав TruthGPT. За його словами, це штучний інтелект, який "максимально шукає істину".

Кілька місяців тому, у своєму інтерв'ю, мільярдер заявив, що штучний інтелект може стати причиною "руйнування цивілізації". Він приєднався до інших провідних технологічних лідерів, які закликають до призупинення гонитви за штучним інтелектом, оскільки вони вважають, що ситуація "вийшла з-під контролю".

Нагадаємо, що Twitter обмежує кількість твітів на день, які можуть читати різні облікові записи. За словами власника Ілона Маска, це зроблено для того, щоб перешкодити "надмірним рівням" збирання даних і маніпулювання системою.

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