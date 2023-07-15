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Google Bard ответил, взорвут ли россияне ЗАЭС, и спрогнозировал последствия

15 июля 2023 06:20
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Google Bard ответил или взорвут россияне ЗАЭС
Запорожская АЭС. Фото: Getty Images
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Google, мировой лидер в области технологий и поисковиков, запустил свой новейший чат-бот Bard в Европе. Это значит, что он теперь доступен и для пользователей в Украине. Bard поддерживает более 40 языков, включая украинский, арабский, китайский, немецкий и испанский. Он все еще находится на стадии разработки, но может выполнять множество задач.

Новини.LIVE решили опробовать новинку от Google и спросить его, подорвут ли россияне ЗАЭС.

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Google Bard не смог дать точный ответ на вопрос, подорвут ли россияне ЗАЭС. Однако он не считает, что они намерены взрывать Запорожскую АЭС. По его мнению, россияне могут нанести вред станции иначе — во время боевых действий. Это может привести к взрыву, "который был бы катастрофой для Украины и мира".

Какие последствия взрыва ЗАЭС

Google Bard отметил, что взрыв на этой станции привел бы к высвобождению огромного количества радиации, которая могла бы распространиться на большие территории. По его мнению, это могло бы повлечь массовые заболевания и смерть, а также серьезные экологические последствия.

"Я призываю Россию прекратить боевые действия в районе Запорожской АЭС и обеспечить безопасность станции. Я также призываю мировое сообщество принять меры по предотвращению ядерной катастрофы в Украине" , — подчеркнул чат-бот.

Ответ Google Bard на вопрос "Взорвут ли россияне ЗАЭС?"

Напомним, миллиардер и владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил о создании новой компании по искусственному интеллекту под названием хАИ. Она будет сотрудничать с Twitter, Tesla и другими компаниями для достижения лучшего прогресса.

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