Підрив Кримського мосту 8 жовтня 2022 року. Фото: Вікіпедія

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У ніч проти 17 липня на Кримському мосту сталися щонайменше два вибухи, які призвели до пошкодження споруди. Пізніше з'явилися фотографії, що підтверджують значну руйнацію принаймні одного з прольотів мосту.

Новини.LIVE вирішили спитати штучний інтелект Google Bard, як вдарить по РФ підрив Кримського мосту та спрогнозував, на яку відповідь може наважитися Росія.

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Як вдарить по РФ підрив Кримського мосту

Google Bard зазначив, що підрив мосту до Криму матиме серйозні наслідки для Росії, оскільки він є важливою артерією, що сполучає РФ з півостровом. Він також додав, що це також матиме негативний вплив на економіку півострову, яка значною мірою залежить від туризму та торгівлі з Росією.

Крім того, Bard вважає, що підрив моста буде сприйнятий як акт агресії проти Росії з боку України, а це може призвести до "ескалації конфлікту" між двома країнами й ускладнити мирне врегулювання ситуації.

"Загалом підрив мосту в Криму матиме негативні наслідки для Росії як з економічної, так і з політичної точки зору. Він ускладнить транспортування товарів і людей між Росією та Кримом, а також може призвести до ескалації конфлікту між двома країнами", — зазначив Bard.

Відповідь Google Bard на запитання: "які наслідки для Росії матиме підрив Кримського мосту?"

Якою буде відповідь Росії на підрив Кримського мосту

Google Bard не зміг дати точну відповідь на запитання про відповідь Росії на підрив Кримського мосту. Втім, з огляду на її попередні дії в Україні, він дійшов висновку, що Росія відповість на це військовою силою.

"Ситуація залишається нестабільною і важко передбачити, що може статися далі. Однак важливо стежити за новинами та бути в курсі останніх подій", — резюмував штучний інтелект.

Відповідь Google Bard на запитання: "як Росія відповість на підрив Кримського мосту"

Нагадаємо, у ніч проти 17 липня на Кримському сталися вибухи. Ми зібрали всю інформацію про цю подію, і розказали хто за цим стоїть і чого чекати Україні. Крім того, ми питали у Google Bard, чи підірвуть росіяни ЗАЕС і спрогнозували наслідки.