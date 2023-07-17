Подрыв Крымского моста – 8 октября 2022 года. Фото: Википедия

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошли, как минимум, два взрыва, которые привели к повреждению сооружения. Позже появились фотографии, подтверждающие значительное разрушение по крайней мере одного из пролетов моста.

Новини.LIVE решили спросить искусственный интеллект Google Bard, как ударит по РФ подрыв Крымского моста и спрогнозировал на какой ответ может решиться Россия.

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Как ударит по РФ подрыв Крымского моста

Google Bard отметил, что подрыв моста в Крым будет иметь серьезные последствия для России, поскольку он является важной артерией, соединяющей РФ с полуостровом. Он также добавил, что это также окажет негативное влияние на экономику полуострова, которая в значительной степени зависит от туризма и торговли с Россией.

Кроме того, Bard считает, что подрыв моста будет воспринят как акт агрессии против России со стороны Украины, что может привести к "эскалации конфликта" между двумя странами и осложнить мирное урегулирование ситуации.

"В целом подрыв моста в Крым будет иметь негативные последствия для России как с экономической, так и политической точки зрения. Он усложнит транспортировку товаров и людей между Россией и Крымом, а также может привести к эскалации конфликта между двумя странами", — отметил Bard.

Ответ Google Bard на вопрос "какие последствия для России будет иметь подрыв Крымского моста?"

Каков будет ответ России на подрыв Крымского моста

Google Bard не смог дать точный ответ на вопрос об ответе России на подрыв Крымского моста. Впрочем, учитывая ее предыдущие действия в Украине, он пришел к выводу, что Россия ответит на это военной силой.

"Ситуация остается нестабильной и трудно предположить, что может произойти дальше. Однако важно следить за новостями и быть в курсе последних событий", — резюмировал искусственный интеллект.

Ответ Google Bard на вопрос "как Россия ответит на подрыв Крымского моста"

Напомним, в ночь на 17 июля на Крымском произошли взрывы. Мы собрали всю информацию об этом событии, и рассказали , кто за этим стоит и чего ждать Украине. Кроме того, мы спрашивали у Google Bard подорвут ли россияне ЗАЭС и спрогнозировали последствия