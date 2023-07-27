Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

В Україні став доступний чат-бот Bard від Google, який працює на базі штучного інтелекту. Цей багатофункціональний бот легко виявляє свої здібності у багатьох областях.

Новини.LIVE запитали у бота, хто в оточенні Путіна може потай працювати на Україну.

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Відповідь Google Bard

Google Bard сказав, що багато хто спекулює про те, що деякі з тих, хто близький до Путіна, можливо, таємно працює на Україну. Однак такі твердження залишаються без надійного доказу.

У Росії, де влада централізована та контролює засоби масової інформації, складно дізнатися правду про політичну лояльність окремих осіб.

Серед осіб, які вважаються за можливих агентів України, можна згадати:

Олексія Навального, лідера опозиції, заарештованого 2021 року;

Михайла Ходорковського, ексолігарха, засудженого у Росії;

ватажків рухів у Білорусі, опозиційних Лукашенку.

Google Bard уточнив, що ці постаті об'єднує не так ставлення до України, як критика режиму Путіна. Їхні думки можуть базуватися на різних ідеологічних переконаннях, а не на одній спільній позиції щодо України.

Точно визначити думки та дії тих, хто перебуває у тіні влади Путіна, без чіткої інформації практично неможливо. Але інтерес до цього питання не згасає, особливо у контексті напружених відносин між Росією та Україною.

Нагадаємо, що раніше Google Bard відповів на питання, чи можливий розвал РФ і як це станеться. Чат-бот уточнює, що у разі розпаду можуть з'явитися нові незалежні держави, що, безумовно, істотно вплине на геополітичний баланс у світі.