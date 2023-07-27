Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

В Украине стал доступен чат-бот Bard от Google, работающий на базе искусственного интеллекта. Этот многофункциональный бот легко проявляет свои способности в множестве областей.

Новини.LIVE спросили у бота, кто в окружении Путина может втайне работать на Украину.

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Ответ Google Bard

Google Bard сказал, что многие спекулируют о том, что некоторые из тех, кто близок к Путину, возможно, тайно работает на Украину. Однако такие утверждения остаются без надежного доказательства.

В России, где власть централизована и контролирует средства массовой информации, сложно узнать правду о политической лояльности отдельных личностей.

Среди лиц, которые считаются возможными агентами Украины, можно упомянуть:

Алексея Навального, лидера оппозиции, арестованного в 2021 году;

Михаила Ходорковского, экс-олигарха, осужденного в России;

лидеров движений в Беларуси, оппозиционных Лукашенко.

Google Bard уточнил, что эти фигуры объединяет не столько отношение к Украине, сколько критика режима Путина. Их мнения могут базироваться на различных идеологических убеждениях, а не на одной общей позиции по Украине.

Точно определить мнения и действия тех, кто находится в тени власти Путина, без четкой информации практически невозможно. Но интерес к этому вопросу не угасает, особенно в контексте напряженных отношений между Россией и Украиной.

Напомним, что ранее Google Bard ответил на вопрос, возможен ли развал РФ и как это произойдет. Чат-бот уточняет, что в случае распада могут появиться новые независимые государства, что, безусловно, окажет существенное воздействие на геополитический баланс в мире.