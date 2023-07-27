Google Bard ответил, кто в окружении Путина может втайне работать на Украину
В Украине стал доступен чат-бот Bard от Google, работающий на базе искусственного интеллекта. Этот многофункциональный бот легко проявляет свои способности в множестве областей.
Новини.LIVE спросили у бота, кто в окружении Путина может втайне работать на Украину.
Ответ Google Bard
Google Bard сказал, что многие спекулируют о том, что некоторые из тех, кто близок к Путину, возможно, тайно работает на Украину. Однако такие утверждения остаются без надежного доказательства.
В России, где власть централизована и контролирует средства массовой информации, сложно узнать правду о политической лояльности отдельных личностей.
Среди лиц, которые считаются возможными агентами Украины, можно упомянуть:
- Алексея Навального, лидера оппозиции, арестованного в 2021 году;
- Михаила Ходорковского, экс-олигарха, осужденного в России;
- лидеров движений в Беларуси, оппозиционных Лукашенко.
Google Bard уточнил, что эти фигуры объединяет не столько отношение к Украине, сколько критика режима Путина. Их мнения могут базироваться на различных идеологических убеждениях, а не на одной общей позиции по Украине.
Точно определить мнения и действия тех, кто находится в тени власти Путина, без четкой информации практически невозможно. Но интерес к этому вопросу не угасает, особенно в контексте напряженных отношений между Россией и Украиной.
Напомним, что ранее Google Bard ответил на вопрос, возможен ли развал РФ и как это произойдет. Чат-бот уточняет, что в случае распада могут появиться новые независимые государства, что, безусловно, окажет существенное воздействие на геополитический баланс в мире.