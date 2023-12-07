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Google створили конкурента GPT-4 — які функції у нової моделі

7 грудня 2023 14:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Google створили конкурента GPT-4 — які функції у нової моделі
Gemini від Google. Фото: Google
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Компанія Google створила нову  модель генеративного штучного інтелекту Gemini. Новинка від компанії, ймовірно, стане конкурентом для GPT-4. Gemini зможе обробляти інформацію з відео, аудіо та тексту.

Про це повідомляє Financial Times.

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Модель ШІ Gemini

Зазначається, що Gemini стала першою моделлю ШІ, яка випередила людей у деяких аспектах. Також вона успішно склала конкуренцію та навіть випередила модель GPT4 від OpenAI. Gemini може розв'язувати математичні задачі, аналізувати наукові дані та здійснювати кодування.

"Версія Gemini була розроблена спеціально для роботи на мобільних пристроях і буде інтегрована в новітні телефони Google Pixel. Pixel 8 Pro — перший смартфон, створений для роботи під керуванням Gemini Nano", — вказали у виданні.

Функції новинки від Google

Серед основних функцій Gemini фахівці виділяють такі:

  • Мова. Якщо змінити вибрану мову, користувачам буде доступний інший контент у мережі.

"Google може використовувати інформацію про вибрані мови, щоб показувати більш доречний контент у додатках і сервісах", — вказали в компанії.

  • Доступ. Gemini доступний не у всіх країнах. Точно доступний у США та ряді країн Європи, зокрема Туреччина. Для використання у інших державах можна скористатися VPN. 
  • Bard. Це чат-бот Google на базі ШІ англійською мовою, доступний у більш ніж 170 країнах. 

Нагадаємо, стало відомо, що розробники компанії OpenAI працюють над створенням GPT-5. Він стане наступним поколінням своєї моделі штучного інтелекту.

Також ми писали, що співробітники IT-компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, попередили раду директорів про відкриття "потужного штучного інтелекту, який може нести загрозу людству". Йдеться про новий проєкт Q. Він зможе виконати будь-яку інтелектуальну задачу, яку поставить перед ним людина.

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