Розробка GPT-5 і плани компанії OpenAI — що очікувати від новинки ШІ

Розробники працюють над створенням GPT-5. Фото: DALL-E

Стало відомо, що розробники компанії OpenAI працюють над створенням GPT-5. Він стане наступним поколінням своєї моделі штучного інтелекту.

Про це глава компанії Сем Альтман повідомив в інтерв'ю Financial Times.

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Створення нового GPT-5

Наразі не відомо точні дати виходу нового GPT-5, а також глава компанії не назвав потенційні можливості винаходу.

При цьому нещодавно розробники OpenAI закликали іноземні корпорації надати масивні обсяги даних, які "сьогодні важко доступні онлайн для громадськості", особливо для довгих листів та розмов у будь-якому форматі.

"Поки ми не розпочнемо вивчення цієї моделі, для нас це буде схоже на кумедну гру в "угадайку". Ми намагаємося стати кращими у цьому, тому, я думаю, що з точки зору безпеки важливо прогнозувати можливості. Але я не можу сказати, що саме нового робитиме GPT-5, чого не робив GPT-4", — зазначив Альтман.

Також зазначається, що усім провідним розробникам штучного інтелекту не вистачає для їх розвитку передових чіпів Nvidia H100.

Нагадаємо, штучний інтелект навчили швидко та якісно прогнозувати погоду. Метеорологічна модель штучного інтелекту від Google під назвою GraphCast вміє швидко та якісно прогнозувати погоду. Сервіс вміє генерувати прогноз на десять днів приблизно за хвилину.

Також ШІ навчився робити кінострічки на основі завданих сценаріїв. Так, у мережі був викладений трейлер фільму "The Outworld", який був створений нейромережею.