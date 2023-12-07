Google создали конкурента GPT-4 — какие функции у новой модели
Компания Google создала новую модель генеративного искусственного интеллекта Gemini. Новинка от компании, вероятно, станет конкурентом для GPT-4. Gemini сможет обрабатывать информацию по видео, аудио и тексту.
Об этом сообщает Financial Times.
Модель ИИ Gemini
Отмечается, что Gemini стала первой моделью ИИ, опередившей людей в некоторых аспектах. Она также успешно составила конкуренцию и даже опередила модель GPT4 от OpenAI. Gemini может решать математические задачи, анализировать научные данные и производить кодирование.
"Версия Gemini была разработана специально для работы на мобильных устройствах и будет интегрирована в новейшие телефоны Google Pixel. Pixel 8 Pro — первый смартфон, созданный для работы под управлением Gemini Nano", — указали в издании.
Функции новинки от Google
Среди основных функций Gemini специалисты выделяют следующие:
- Язык. Если изменить выбранный язык, пользователям будет доступен другой контент в сети.
"Google может использовать информацию о выбранных языках, чтобы показывать более подходящий контент в приложениях и сервисах", — указали в компании.
- Доступ. Gemini доступен не во всех странах. Точно доступен в США и ряде стран Европы, включая Турцию. Для использования в других государствах можно использовать VPN.
- Бард. Это чат-бот Google на базе ИИ на английском языке, доступный более чем в 170 странах.
Напомним, стало известно, что разработчики компании OpenAI работают над созданием GPT-5. Он станет следующим поколением своей модели искусственного интеллекта.
Также мы писали, что сотрудники IT-компании OpenAI, создавшей ChatGPT, предупредили совет директоров об открытии "мощного искусственного интеллекта, который может представлять угрозу человечеству". Речь идет о новом проекте Q. Он сможет выполнить любую интеллектуальную задачу, которую поставит перед ним человек.
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