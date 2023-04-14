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Гроші з "повітря": Маск запустив програму монетизації у Twitter

14 квітня 2023 01:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Гроші з "повітря": Маск запустив програму монетизації у Twitter
Маск запустив програму монетизації контенту у Twitter. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Мережа Twitter відтепер дозволяє користувачам стягувати плату за доступ до свого контенту — від довгого тексту до багатогодинного відео.

Про це йдеться в повідомленні власника компанії Ілона Маска у Twitter.

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"Ми також сприятимемо просуванню вашого контенту. Наша мета — максимізувати процвітання авторів. У будь-який момент ви можете покинути нашу платформу і забрати виконану роботу з собою. Легко увійти, легко вийти", — написав Маск.

При цьому Маск не описує технічні аспекти нововведення.

Щоб зробити контент платним, необхідно перейти в налаштуваннях у пункт "Монетизація".

"Протягом наступних 12 місяців Twitter не утримуватиме гроші. Ви отримаєте ті ж гроші, що й ми, тобто 70% для підписок на iOS та Android (вони стягують 30%) та близько 92% в Інтернеті (може бути краще залежно від платіжного процесора). Після першого року комісія для iOS та Android знижується до 15%, і ми додамо до неї невелику суму залежно від обсягу", — додав Маск.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск не хотів би продавати соцмережу Twitter за ті ж гроші, за які придбав її сам. Однак він уточнив, що не виключає такої угоди, якщо покупець поділяє принципи Маска щодо Twitter. 

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