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Деньги из "воздуха": Маск запустил программу монетизации в Twitter

14 апреля 2023 01:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Деньги из "воздуха": Маск запустил программу монетизации в Twitter
Маск запустил программу монетизации контента в Twitter. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сеть Twitter теперь позволяет пользователям взимать плату за доступ к своему контенту — от длинного текста до многочасового видео.

Об этом говорится в сообщении владельца компании Илона Маска в Twitter.

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"Мы также будем способствовать продвижению вашего контента. Наша цель – максимизировать процветание авторов. В любой момент вы можете покинуть нашу платформу и забрать проделанную работу с собой. Легко войти, легко выйти", — написал Маск.

При этом Маск не описывает технические аспекты новшества.

Чтобы сделать контент платным, нужно перейти в настройки в пункт "Монетизация".

Напомним, американский миллиардер Илон Маск не хотел бы продавать соцсеть Twitter за те же деньги, за которые приобрел ее сам. Однако он уточнил, что не исключает такого соглашения, если покупатель разделяет принципы Маска по Twitter.

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