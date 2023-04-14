Деньги из "воздуха": Маск запустил программу монетизации в Twitter

Маск запустил программу монетизации контента в Twitter. Фото: google.com

Сеть Twitter теперь позволяет пользователям взимать плату за доступ к своему контенту — от длинного текста до многочасового видео.

Об этом говорится в сообщении владельца компании Илона Маска в Twitter.

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"Мы также будем способствовать продвижению вашего контента. Наша цель – максимизировать процветание авторов. В любой момент вы можете покинуть нашу платформу и забрать проделанную работу с собой. Легко войти, легко выйти", — написал Маск.

Применить для наших followers подробности материала, от долгосрочного текста в течение длительного времени!



Just tap on “Monetization” in settings. — Elon Musk (@elonmusk) 13 апреля 2023

При этом Маск не описывает технические аспекты новшества.

Чтобы сделать контент платным, нужно перейти в настройки в пункт "Монетизация".

Напомним, американский миллиардер Илон Маск не хотел бы продавать соцсеть Twitter за те же деньги, за которые приобрел ее сам. Однако он уточнил, что не исключает такого соглашения, если покупатель разделяет принципы Маска по Twitter.