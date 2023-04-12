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Ілон Маск сказав, за якої умови готовий продати Twitter

12 квітня 2023 09:27
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ілон Маск сказав, за якої умови готовий продати Twitter
Американський мільярдер та власник Twitter Ілон Маск. Фото: MIKE BLAKE/REUTERS
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Американський мільярдер Ілон Маск не хотів би продавати соцмережу Twitter за ті ж гроші, за які придбав її сам. Однак він уточнив, що не виключає такої угоди, якщо покупець поділяє принципи Маска щодо Twitter. 

Про це Ілон Маск сказав у інтерв'ю BBC

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Якщо хтось запропонує 44 млрд доларів за Twitter

Журналіст, який брав інтерв'ю у Маска, запитав, чи готовий він продати Twitter за ту саму суму, яку сам витратив на його придбання минулого року. Йдеться про 44 млрд доларів. 

Спочатку бізнесмен сказав, що не погодився б, але потім уточнив, що зробив би це, якби міг бути впевненим, що покупець "так само відданий тому, щоб говорити правду", як і Маск. 

Яка ситуація у Twitter зараз

Бізнесмен також розповів про ситуацію з рекламодавцями, які відмовилися від співпраці з Twitter після приходу Маска у компанію. 

За словами Маска, рекламодавці, "або повернулися, або сказали, що повернуться". Водночас він не назвав жодного конкретного рекламодавця. 

Варто зазначити, що серед тих, хто покинув платформу минулого року, були такі великі компанії, як Volkswagen і General Motors.

Скільки людей звільнено з Twitter

Маск також розповів, що коли він купив компанію, там було "трохи менше 8000" співробітників, а зараз їх 1500.

Відповідаючи на запитання, чи важко звільнити стільки людей, Маск відповів, що це "зовсім не весело", а іноді може бути й "боляче". Він також зізнався, що не звільняв всіх особисто

"Неможливо говорити з такою кількістю людей віч-на-віч", — зазначив Маск.

Нагадаємо, раніше власник соцмережі Twitter Ілон Маск заявив, що не видалятиме антиукраїнський твіт Дмитра Медведєва. Причиною такого рішення, за словами Маска, є те, що усі новини — це тією чи іншою мірою пропаганда, а люди мають самі розібратися.

Також користувачі помітили в оприлюднених алгоритмах компанії Twitter антиукраїнську діяльність. Твіти про війну в Україні після купівлі соцмережі Ілоном Маском почали маркувати як дезінформацію.

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