Як чоловік схуд за допомогою ChatGPT

Чоловік спілкується в ноутбуці з ChatGPT. Фото: freepik.com

У Сіетлі (США) чоловік схуд, завдяки програмі бігу, яку розробив для нього ChatGPT й покращив стан свого здоров’я. Наразі він продовжує тренуватися й отримує від цього задоволення.

Про це повідомляє Insider.

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Як ChatGPT став тренером

Грег Мушен розповів, що ненавидів бігати, однак йому сподобався розклад занять бігом, які розробив для нього чатбот. За три місяці він схуд на 12 кг і помітив суттєві покращення свого самопочуття.

"Мені було цікаво, що станеться, але я не думав, що це спрацює", — зазначив чоловік.

План, який запропонував ChatGPT здався Мушену надто простим, оскільки чатбот виділив багато часу на відпочинок і меншу кількість днів на тренування. Однак чоловік все ж вирішив спробувати, і навіть поступовий темп програми мотивував його продовжити заняття.

Зараз Мушен здійснює шість бігових тренувань щотижня, зокрема чотири легкі пробіжки тривалістю від 45 хвилин до години зі швидкістю приблизно 13 хвилин на милю, що сприяє загальному здоров'ю. Нещодавно він також додав до своєї тренувальної програми більш інтенсивні заняття, такі як спринт на пагорбах, проте тривалість цих вправ скоротилась і тепер становить приблизно пів години.

Грег Мушен і скриншот діалогу з ChatGPT, який розробив програму тренувань. Фото: Insider / Грег Мушен / скриншот головної сторінки OpenAI / скриншот підказок від Грега Мушена

Чи може ChatGPT замінити тренування з експертом

Чоловік зауважив, що використання ChatGPT як тренера має численні переваги, зокрема мотивує та дозволяє зекономити час та гроші. Однак, його використання потребує перевірки фактів, тому чатботи не замінять повноцінних порад та нагляду тренерів.

Також експерти попереджають, що чатботи часом видають неправдиву інформацію або перекручують факти, тому важливо перевіряти їх відповіді.

Нагадаємо, що щодня через додаток Укрзалізниці надходить близько 1300 оцінок від пасажирів, які стосуються їхніх поїздок. Раніше ці відгуки оброблялися вручну, але тепер це завдання виконує штучний інтелект ChatGPT.