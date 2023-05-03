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Компанiя Meta скаржиться на шахрайство через ChatGPT

3 травня 2023 20:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Компанiя Meta скаржиться на шахрайство через ChatGPT
Логотип ChatGPT. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У компанії Meta заявили, що виявили розповсюджувачів зловмисного програмного забезпечення, які залучають громадський інтерес до ChatGPT, щоб спонукати користувачів завантажувати шкідливі програми та розширення браузера, порівнюючи це явище з шахрайством з криптовалютою.

Про це пише Reuters.

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Зазначається, що з березня гігант соціальних медіа виявив близько десяти сімейств шкідливого програмного забезпечення та понад 1000 шкідливих посилань, які рекламувалися як інструменти з популярним чат-ботом на основі штучного інтелекту.

За словами компанії, у деяких випадках зловмисне програмне забезпечення забезпечувало робочу функцію ChatGPT разом з образливими файлами.

Керівник Meta з інформаційної безпеки Гай Розен сказав, що для шахраїв "ChatGPT — це нова криптовалюта".

У компанії заявили, що готують свій захист від різноманітних потенційних зловживань, пов’язаних із генеративними технологіями штучного інтелекту, такими як ChatGPT, які можуть швидко створювати людиноподібне письмо, музику та мистецтво.

Нагадаємо, група семи розвинених країн повинна прийняти "орієнтоване на ризик" регулювання штучного інтелекту. Європейські законодавці поспішають запровадити закон про штучний інтелект для забезпечення виконання правил щодо нових інструментів, таких як ChatGPT.

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