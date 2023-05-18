Как мужчина похудел с помощью ChatGPT

Мужчина общается в ноутбуке с ChatGPT. Фото: freepik.com

В Сиэтле (США) мужчина похудел благодаря программе бега, которую разработал для него ChatGPT и улучшил состояние своего здоровья. Сейчас он продолжает тренироваться и получает от этого удовольствие.

Об этом сообщает Insider.

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Как ChatGPT стал тренером

Грег Мушен рассказал, что ненавидел бегать, однако ему понравилось расписание занятий бегом, которые разработал для него чат. За три месяца он похудел на 12 кг и заметил существенные улучшения своего самочувствия.

"Мне было интересно, что произойдет, но я не думал, что это сработает", — отметил мужчина.

План, предложенный ChatGPT, показался Мушену слишком простым, поскольку чат-бот выделил много времени на отдых и меньшее количество дней на тренировку. Однако мужчина все же решил попробовать и даже постепенный темп программы мотивировал его продолжить занятия.

Сейчас Мушэн совершает шесть беговых тренировок еженедельно, в том числе четыре легких пробежки продолжительностью от 45 минут до часа со скоростью примерно 13 минут на милю, что способствует общему здоровью. Недавно он также добавил в свою тренировочную программу более интенсивные занятия, такие как спринт на холмах, однако продолжительность этих упражнений сократилась и теперь составляет примерно полчаса.

Грег Мушэн и скриншот диалога с ChatGPT, который разработал программу тренировок. Фото: Insider / Грег Мушен / скриншот главной страницы OpenAI / скриншот подсказок от Грега Мушена

Может ли ChatGPT заменить тренировки с экспертом

Мужчина отметил, что использование ChatGPT как тренера имеет многочисленные преимущества, в частности, мотивирует и позволяет сэкономить время и деньги. Однако его использование требует проверки фактов, поэтому чаты не заменят полноценные советы и надзор тренеров.

Также эксперты предупреждают, что чаты иногда выдают ложную информацию или извращают факты, поэтому важно проверять их ответы.

Напомним, что ежедневно через приложение Укрзализныци поступает около 1300 отметок от пассажиров, касающихся их поездок. Раньше эти отзывы обрабатывались вручную, но теперь эту задачу выполняет искусственный интеллект ChatGPT.