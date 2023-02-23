ТОП три корисних браузерних розширень для ChatGPT — як встановити

Дані розширення повністю працездатні в браузерах Google Chrome, Microsoft Edge та Opera

Українці вже активно користуються ChatGPT як для особистих цілей, так і для професійних задач. Чатбот зі штучним інтелектом можна використовувати у багатьох галузях. Наприклад, для створення персоналізованих автоматизованих відповідей на запити клієнтів в електронній комерції, створення високоякісного вмісту для електронної пошти або маркетингу в соціальних мережах, а також для навчання.

Крім цього за допомогою популярного чат-бота можна значно прокачати власний браузер. У цьому допоможуть розширення для ChatGPT, пише Фокус.

ТОП три корисних браузерних розширень для ChatGPT

Хоч ChatGPT відносно новий чатбот, проте для нього існують вже більше ні ж триста розширень, зокрема для браузера Google Chrome. Проте більшість з них безкорисні або працюють з помилками та усілякими лагами. І, мабуть, найпоширеніша проблема — відсутність цікавого функціоналу.

Однак все ж три якісні розширення для браузерів Chrome, Edge та Opera можна виділити. Це розширення YouTube Summary with ChatGPT, LINER, WebChatGPT.

1. YouTube Summary with ChatGPT

YouTube Summary with ChatGPT — це інструмент для конвертації звуку, а саме мовлення з роликів на YouTube, в текст.

Розробники зазначають, що найкраще розширення справляється з розшифровкою англійської мови. Проте як вже було перевірено багатьма користувачами, чудово розпізнається й українська мова.

Дане розширення може стати в пригоді, якщо вам, наприклад, треба розшифрувати велике інтерв'ю або навчальні лекції.

Ще одна фішка YouTube Summary with ChatGPT — короткий смисловий переказ усього ролика. Щоправда, розширення підбиває підсумки англійською мовою.

2. LINER

LINER: ChatGPT Google Assistant & Highlighter — сховище для контенту нового покоління. Його можна назвати гідним та просунутим аналогом Pinterest або інших "комор" для контенту.

За допомогою розширення ви можете виділяти потрібний вам відрізок тексту, заносити у вибране на сторінці порталу та складати власні колекції. Залежно від зазначеного тексту LINER може запропонувати статті на супутні теми, які можуть вас зацікавити.

Те саме стосується відеороликів на YouTube. Ви можете відзначати маркерами важливі для вас відрізки, робити до них примітки та нотатки, а потім переглядати на сторінці порталу.

За замовчуванням усі ваші збережені матеріали приватні, але не забудьте перевірити, чи варто додати "замочок" на них, якщо вам це важливо. Втім, чимось корисним ви можете поділитися і зі спільнотою.

3. WebChatGPT

WebChatGPT: ChatGPT with internet access — розширення, яке значно покращує функціонал стандартної сторінки чат-бота ChatGPT. Воно дозволяє чат-боту, який "застряг" у 2021 році, зазирнути в сьогоднішній день і проаналізувати його.

За допомогою інструмента ви можете, наприклад, перетворити ChatGPT на невелику пошукову систему, яка запропонує кілька посилань із теми, про яку запитується, і підіб'є невеликий підсумок за заданим запитом.

Розширення має невеликий недолік: якщо йому ставити питання прямо й українською мовою, то він відповідатиме англійською. Але якщо перед питанням зробити ремарку: "Відповісти мені українською (далі текст питання)", то чат-бот відповість, як треба.

Важливо: завжди будьте обережними при встановленні будь-яких розширень на свій браузер.

Звертайте увагу на:

кількість установлень із боку інших користувачів (чим більше, тим краще);

коментарі користувачів;

оцінки;

час публікації розширення в магазині (краще вибирати давно опубліковані розширення — їхні шкідливі функції встигли б помітити).

Раніше ми писали, що таке ChatGPT, у чому його особливість та як він працює. ChatGPT дуже швидко здобув популярність у світі й зараз стрімко підкорює українських інтернет-користувачів. Він вже встиг заробити назву "вбивця Google".

Нагадаємо, що раніше компанія Runway разом із групою дослідників з Університету Карнегі-Меллона створила алгоритм, за допомогою якого можна "озвучувати" відеоролики, які були записані без звуку.