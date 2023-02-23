Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Як прокачати браузер за допомогою ChatGPT: ТОП три корисних розширень arrow

Як прокачати браузер за допомогою ChatGPT: ТОП три корисних розширень

23 лютого 2023 22:17
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП три корисних браузерних розширень для ChatGPT — як встановити
Дані розширення повністю працездатні в браузерах Google Chrome, Microsoft Edge та Opera
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Українці вже активно користуються ChatGPT як для особистих цілей, так і для професійних задач. Чатбот зі штучним інтелектом можна використовувати у багатьох галузях. Наприклад, для створення персоналізованих автоматизованих відповідей на запити клієнтів в електронній комерції, створення високоякісного вмісту для електронної пошти або маркетингу в соціальних мережах, а також для навчання.

Крім цього за допомогою популярного чат-бота можна значно прокачати власний браузер. У цьому допоможуть розширення для ChatGPT, пише Фокус.

Читайте також:

ТОП три корисних браузерних розширень для ChatGPT

Хоч ChatGPT відносно новий чатбот, проте для нього існують вже більше ні ж триста розширень, зокрема для браузера Google Chrome. Проте більшість з них безкорисні або працюють з помилками та усілякими лагами. І, мабуть, найпоширеніша проблема — відсутність цікавого функціоналу.

Однак все ж три якісні розширення для браузерів Chrome, Edge та Opera можна виділити. Це розширення YouTube Summary with ChatGPT, LINER, WebChatGPT. 

 

1. YouTube Summary with ChatGPT

YouTube Summary with ChatGPT — це інструмент для конвертації звуку, а саме мовлення з роликів на YouTube, в текст.

Розробники зазначають, що найкраще розширення справляється з розшифровкою англійської мови. Проте як вже було перевірено багатьма користувачами, чудово розпізнається й українська мова. 

Дане розширення може стати в пригоді, якщо вам, наприклад, треба розшифрувати велике інтерв'ю або навчальні лекції. 

Ще одна фішка YouTube Summary with ChatGPT — короткий смисловий переказ усього ролика. Щоправда, розширення підбиває підсумки англійською мовою.

ТОП три корисних браузерних розширень для ChatGPT

2. LINER

LINER: ChatGPT Google Assistant & Highlighter — сховище для контенту нового покоління.  Його можна назвати гідним та просунутим аналогом Pinterest або інших "комор" для контенту.

За допомогою розширення ви можете виділяти потрібний вам відрізок тексту, заносити у вибране на сторінці порталу та складати власні колекції. Залежно від зазначеного тексту LINER може запропонувати статті на супутні теми, які можуть вас зацікавити.

Те саме стосується відеороликів на YouTube. Ви можете відзначати маркерами важливі для вас відрізки, робити до них примітки та нотатки, а потім переглядати на сторінці порталу.

За замовчуванням усі ваші збережені матеріали приватні, але не забудьте перевірити, чи варто додати "замочок" на них, якщо вам це важливо. Втім, чимось корисним ви можете поділитися і зі спільнотою. 

Як працюють розширення для ChatGPT для браузерів

3. WebChatGPT

WebChatGPT: ChatGPT with internet access — розширення, яке значно покращує функціонал стандартної сторінки чат-бота ChatGPT. Воно дозволяє чат-боту, який "застряг" у 2021 році, зазирнути в сьогоднішній день і проаналізувати його.

За допомогою інструмента ви можете, наприклад, перетворити ChatGPT на невелику пошукову систему, яка запропонує кілька посилань із теми, про яку запитується, і підіб'є невеликий підсумок за заданим запитом.

Розширення має невеликий недолік: якщо йому ставити питання прямо й українською мовою, то він відповідатиме англійською. Але якщо перед питанням зробити ремарку: "Відповісти мені українською (далі текст питання)", то чат-бот відповість, як треба.

Як прокачати свій браузер за допомогою корисних розширень

Важливо: завжди будьте обережними при встановленні будь-яких розширень на свій браузер. 

Звертайте увагу на:

  • кількість установлень із боку інших користувачів (чим більше, тим краще);
  • коментарі користувачів;
  • оцінки;  
  • час публікації розширення в магазині (краще вибирати давно опубліковані розширення — їхні шкідливі функції встигли б помітити).

Раніше ми писали, що таке ChatGPT, у чому його особливість та як він працює. ChatGPT дуже швидко здобув популярність у світі й зараз стрімко підкорює українських інтернет-користувачів. Він вже встиг заробити назву "вбивця Google". 

Нагадаємо, що раніше компанія Runway разом із групою дослідників з Університету Карнегі-Меллона створила алгоритм, за допомогою якого можна "озвучувати" відеоролики, які були записані без звуку.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

22:33 У США розповіли, скільки часу знадобиться для щоб доставити в Україну танки Abrams

22:30 Які продукти слід виключити з раціону після 30 років: порада експерта

Новина з відео

22:17 Зеленський зустрівся із делегацією глобальної парламентської мережі "Об’єднані для України"

22:03 Україна — частина європейської родини: у Єврораді виступили із заявою до річниці початку вторгнення

21:57 Байден завтра оголосить про санкції проти рф: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:42 Аварія поїзда з хімікатами в США: екіпаж був попереджений про поломку транспорту

21:37 Від України у єврокубках залишилося на одну команду менше: хто вилетів

21:34 Війна не завадила впровадженню податкових реформ в Україні: дослідження

21:33 У Криму підірвали частину залізниці, — ЗМІ

21:30 Від морозів до потепління: народна синоптикиня розповіла про погоду на завтра

Новина з відео

22:17 Зеленський зустрівся із делегацією глобальної парламентської мережі "Об’єднані для України"

Новина з відео

21:18 Кібератака росіян: хакери зламали телеканал "Інтер" і запустили гімн СРСР

Новина з відео

21:15 Спротив луганських прикордонників, трилер про ведмедя та іспанський гумор: кінопрем'єри тижня

Новина з відео

20:51 Джонсон подасть свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Новина з відео

20:18 Вийшов тизер фільму "Королі репу" з Wellboy та Ірмою Вітовською: коли прем'єра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:15 Послав за російським кораблем і влаштував бойкот: латвійський депутат облаяв делегацію рф

Новина з відео

18:08 На Алеї сміливості в Києві відкрили табличку на честь прем'єр-міністра Іспанії

Новина з відео

16:41 23 тижні очікування: Максим Чмерковський станцював запальну румбу з вагітною дружиною

Новина з відео

16:40 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії: деталі

Новина з відео

16:11 Мавка палає люттю: творці українського мультфільму випустили емоційне відео до роковин війни

Рік великої війни

18:20 "Війна в Україні створила потужну армію і президента. Можливо, занадто потужного Зеленського. Але це добре", — Олександр Мотиль

Рік великої війни

17:45 Рік війни: погляд з Ізраїлю

Рік великої війни

17:20 "Народились у війну, і дожились до ще одної": подружжя Батовських із Очакова, яке стало в одну мить переселенцями

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Рік великої війни

07:15 Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Актуальне по темі

None 23 Лютий 22:34

У США розповіли, скільки часу знадобиться для щоб доставити в Україну танки Abrams

None 23 Лютий 21:06

Які продукти слід виключити з раціону після 30 років: порада експерта

None 23 Лютий 22:33

Зеленський зустрівся із делегацією глобальної парламентської мережі "Об’єднані для України"

None 23 Лютий 22:31

Україна — частина європейської родини: у Єврораді виступили із заявою до річниці початку вторгнення

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB