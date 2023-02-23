ТОП три полезных браузерных расширений для ChatGPT — как установить

Данные расширения полностью работоспособны в браузерах Google Chrome, Microsoft Edge и Opera

Украинцы уже активно используют ChatGPT как для личных целей, так и для профессиональных задач. Чатбот с искусственным интеллектом можно использовать во многих отраслях. К примеру, для создания персонализированных автоматизированных ответов на запросы клиентов в электронной коммерции, создания высококачественного содержимого для электронной почты или маркетинга в социальных сетях, а также для обучения.

Кроме этого с помощью популярного чат-бота можно значительно прокачать собственный браузер. В этом помогут расширения для ChatGPT, пишет Фокус.

ТОП три полезных браузерных расширений для ChatGPT

Хотя ChatGPT относительно новый чатбот, однако для него существуют уже больше ни триста расширений, в частности для браузера Google Chrome. Однако большинство из них бесполезны или работают с ошибками и всяческими лагами. И, пожалуй, самая распространенная проблема — отсутствие интересного функционала.

Однако все же три качественных расширения для браузеров Chrome, Edge и Opera можно выделить. Это расширение YouTube Summary with ChatGPT, LINER, WebChatGPT.

1. YouTube Summary with ChatGPT

YouTube Summary with ChatGPT — это инструмент для конвертации звука, а именно вещание из роликов на YouTube, в текст.

Разработчики отмечают, что лучшее расширение справляется с расшифровкой английского языка. Однако как уже было проверено многими пользователями, прекрасно распознается и украинский язык.

Данное расширение может пригодиться, если вам, например, нужно расшифровать большое интервью или обучающие лекции.

Еще одна фишка YouTube Summary with ChatGPT — краткое смысловое изложение всего ролика. Правда, расширение подводит итоги на английском языке.

2. LINER

LINER: ChatGPT Google Assistant & Highlighter — хранилище для контента нового поколения. Его можно назвать достойным и продвинутым аналогом Pinterest или других "кладовых" для контента.

С помощью расширения вы можете выделять нужный вам отрезок текста, заносить в избранное на странице портала и составлять собственные коллекции. В зависимости от текста LINER может предложить статьи на сопутствующие темы, которые могут вас заинтересовать.

То же касается видеороликов на YouTube. Вы можете отмечать маркерами важные для вас отрезки, делать примечания и заметки, а затем просматривать на странице портала.

По умолчанию все ваши хранимые материалы частны, но не забудьте проверить, стоит ли добавить "замочек" на них, если вам это важно. Впрочем, чем-нибудь полезным вы можете поделиться и с сообществом.

3. WebChatGPT

WebChatGPT: ChatGPT with internet access — расширение, значительно улучшающее функционал стандартной страницы чат-бота ChatGPT. Оно позволяет "застрявшему" в 2021 году чат-боту заглянуть в сегодняшний день и проанализировать его.

С помощью инструмента вы можете, например, превратить ChatGPT в небольшую поисковую систему, которая предложит несколько ссылок по теме, о которой запрашивается, и подведет небольшой результат по заданному запросу.

Расширение имеет небольшой недостаток: если ему задавать вопросы прямо и на украинском языке, то он будет отвечать на английском. Но если перед вопросом сделать ремарку: "Ответить мне по-украински (далее текст вопроса)", то чат-бот ответит, как надо.

Важно: всегда соблюдайте осторожность при установке любых расширений на свой браузер.

Обращайте внимание на:

количество установок со стороны других пользователей (чем больше, тем лучше);

комментарии пользователей;

оценки;

время публикации расширения в магазине (лучше выбирать давно опубликованные расширения – их вредные функции успели бы заметить).

Ранее мы писали, что такое ChatGPT, в чем его особенность и как он работает. ChatGPT очень быстро приобрел популярность в мире и сейчас стремительно покоряет украинских интернет-пользователей. Он уже успел заработать название "убийца Google".

Напомним, что ранее компания Runway вместе с группой исследователей из Университета Карнеги-Меллона создала алгоритм, с помощью которого можно "озвучивать" видеоролики, записанные без звука.