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Як зміниться світ за сто років: відповідь знає ШІ

24 липня 2023 03:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Як зміниться світ за сто років: відповідь знає ШІ
Абстрактний цифровий мозок. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Люди з нетерпінням хочуть дізнатися, як зміниться наша реальність у майбутньому. Всі розуміють, що через 100 років — у 2123 році світ буде зовсім іншим завдяки розвитку технологій та інновацій.

Яким саме він буде, може спрогнозувати штучний інтелект. Про це пише BuzzFeed.

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Майбутнє від штучного інтелекту

Як повідомляється, штучний інтелект окреслив приблизні зміни, які чекають нас через сто років:

Смартфони залишаться популярними пристроями, але їх зовнішній вигляд зміниться радикально. Вони стануть прозорими, що дозволить бачити всі компоненти та елементи.

Салони літаків перетворяться на справжні футуристичні кімнати, що забезпечуватиме максимальний комфорт для пасажирів. 

Холодильники значно збільшаться у розмірах і будуть містити багато вільного простору для зберігання різних видів їжі.

Туалети також не оминув увагою штучний інтелект.  Унітази набудуть вигляду суперкарів, що додасть їм стильності та елегантності.

Автомобілі майбутнього набудуть максимально футуристичного вигляду, натякаючи на можливість швидкого та комфортного пересування.

Нагадаємо, компанія Apple працює над створенням штучного інтелекту. Вона хоче створити аналог Chat GPT. Наразі розробки ведуться в режимі секретності.

Люди, які знайомі з внутрішніми процесами Apple, розповіли, що компанія створила власну інфраструктуру для навчання великих мовних моделей. На її основі, відомої як Ajax, створено чат-бот під назвою Apple GPT. Над проєктом працюють команди інженерів, які намагаються вирішити проблеми конфіденційності.

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