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Apple працює над створенням штучного інтелекту, — Bloomberg

20 липня 2023 15:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Apple працює над створенням штучного інтелекту, — Bloomberg
iPhone в руках жінки. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Компанія Apple працює над створенням штучного інтелекту. Вона хоче створити аналог Chat GPT. Наразі розробки ведуться в режимі секретності.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Люди, які знайомі з внутрішніми процесами Apple, розповіли, що компанія створила власну інфраструктуру для навчання великих мовних моделей. На її основі, відомої як Ajax, створено чат-бот під назвою Apple GPT. Над проєктом працюють команди інженерів, які намагаються вирішити проблеми конфіденційності.

Наразі все більше співробітникам надають доступ до цього чат-бота. Для нього потрібен спецдозвіл. 

"Існує також суттєве застереження: будь-які його результати не можна використовувати для розробки функцій, призначених для клієнтів", — йдеться у матеріалі.

Apple GPT можна використовувати лише для узагальнення тексту, відповідей на запитання та створення прототипів майбутніх продуктів.

Співробітники компанії кажуть, що новий інструмент схожий на Bard, ChatGPT і Bing AI. Він не містить нових функцій чи технологій. Система доступна як вебдодаток і має спрощений дизайн. 

"Apple наразі не планує випускати його для споживачів, хоча вона активно працює над покращенням базових моделей", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, в Apple Watch Ultra 2 з'явиться оновлення. Відтак, розробники планують використовувати 3D-друк при виробництві розумного годинника. 

Також ми писали, що наступного року компанія Apple планує додати нові смайлики. Ці символи можуть бути включені в специфікацію Emoji 15.1, яку затвердять у вересні 2023 року.

Додамо, за місяць після анонсу iOS 17 компанія Apple представила відкрите тестування операційної системи. Прошивку можуть завантажити всі охочі.

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