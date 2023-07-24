Как изменится мир за сто лет: ответ знает ИИ

Абстрактный цифровой мозг. Фото: depositphotos.com

Люди с нетерпением хотят узнать, как изменится наша реальность в будущем. Все понимают, что через 100 лет — в 2123 году мир будет совсем другим благодаря развитию технологий и инноваций.

Каким он будет, может спрогнозировать искусственный интеллект. Об этом пишет BuzzFeed.

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Как сообщается, искусственный интеллект очертил приблизительные изменения, которые ждут нас через сто лет.

Смартфоны останутся популярными устройствами, но их внешний вид изменится радикально. Они станут прозрачными, что позволит увидеть все компоненты и элементы.

Салоны самолетов превратятся в настоящие футуристические комнаты, что обеспечит максимальный комфорт для пассажиров.

Холодильники значительно увеличатся в размерах и будут содержать много свободного пространства для хранения разных видов пищи.

Туалеты также не обошел вниманием искусственный интеллект. Унитазы приобретут вид суперкаров, что придаст им стильность и элегантность.

Автомобили будущего приобретут максимально футуристический вид, намекая на возможность быстрого и комфортного передвижения.

Напомним, компания Apple работает над созданием искусственного интеллекта. Она хочет создать аналог Chat GPT. В настоящее время разработки ведутся в режиме секретности.

Люди, знакомые с внутренними процессами Apple, рассказали, что компания создала собственную инфраструктуру для обучения большим языковым моделям. На ее основе, известной как Ajax, создан чат-бот под названием Apple GPT. Над проектом работают команды инженеров, пытающихся решить проблемы конфиденциальности.