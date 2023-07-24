Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Как изменится мир за сто лет: ответ знает ИИ arrow

Как изменится мир за сто лет: ответ знает ИИ

24 июля 2023 03:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Как изменится мир за сто лет: ответ знает ИИ
Абстрактный цифровой мозг. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Люди с нетерпением хотят узнать, как изменится наша реальность в будущем. Все понимают, что через 100 лет — в 2123 году мир будет совсем другим благодаря развитию технологий и инноваций.

Каким он будет, может спрогнозировать искусственный интеллект. Об этом пишет BuzzFeed.

Читайте также:

Будущее от искусственного интеллекта

Как сообщается, искусственный интеллект очертил приблизительные изменения, которые ждут нас через сто лет.

Смартфоны останутся популярными устройствами, но их внешний вид изменится радикально. Они станут прозрачными, что позволит увидеть все компоненты и элементы.

Салоны самолетов превратятся в настоящие футуристические комнаты, что обеспечит максимальный комфорт для пассажиров.

Холодильники значительно увеличатся в размерах и будут содержать много свободного пространства для хранения разных видов пищи.

Туалеты также не обошел вниманием искусственный интеллект. Унитазы приобретут вид суперкаров, что придаст им стильность и элегантность.

Автомобили будущего приобретут максимально футуристический вид, намекая на возможность быстрого и комфортного передвижения.

Напомним, компания Apple работает над созданием искусственного интеллекта. Она хочет создать аналог Chat GPT. В настоящее время разработки ведутся в режиме секретности.

Люди, знакомые с внутренними процессами Apple, рассказали, что компания создала собственную инфраструктуру для обучения большим языковым моделям. На ее основе, известной как Ajax, создан чат-бот под названием Apple GPT. Над проектом работают команды инженеров, пытающихся решить проблемы конфиденциальности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз