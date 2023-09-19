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Ілон Маск анонсував введення оплати за використання Twitter

19 вересня 2023 11:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ілон Маск анонсував введення оплати за використання Twitter
Мільярдер Ілон Маск. Фото: AFP 2023/ALAIN JOCARD
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мільярдер Ілон Маск розповів про свої нові плани для соціальної мережі X (колишній Twitter) під час онлайн-діалогу з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Основний акцент було зроблено на введенні щомісячної плати за використання X, метою якої є боротьба із розповсюдженням ботів у мережі.

Про це пише cnbc.com.

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У повідомленні йдеться, що ціна цього плану поки що не оголошена, а деталі нововведень також залишаються під питанням.

За словами Маска, зараз платформа налічує близько 550 мільйонів користувачів на місяць, які публікують між 100 та 200 мільйонами записів щодня. Однак Маск не дав розбивку, скільки з цих користувачів є реальними, а скільки ботами.

Уточнимо, що перед входом Маска в проєкт у 2022 році Twitter говорив про середньоденну активність у 229 мільйонів людей.

Що ще обговорювалося на зустрічі Маска з Нетаньяху

Повідомляється, що тема бесіди з Нетаньяху планувалася навколо небезпек ШI та можливих методів регулювання. Але Маск також торкнувся теми зростаючого розпалювання ненависті та антисемітських моментів на платформі.

Ця зустріч відбулася на тлі звинувачень на адресу Маска від різних правозахисних організацій, які стверджують, що на платформі зростає фанатизм.

Варто зазначити, що після покупки Twitter за 44 мільярди доларів минулого року Маск вніс низку великих змін до сервісу та урізав штат співробітників. При цьому він продовжує брати активну участь в управлінні компанії, а також керує Tesla та SpaceX.

Нагадаємо, що останні кілька днів користувачі Twitter X скаржаться, що у соціальній мережі з'явилися приховані рекламні пости, ніяк не відзначені. Поки невідомо, чи стали немарковані оголошення результатом помилки, чи навмисної зміни.

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