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Илон Маск анонсировал введение оплаты за использование Twitter

19 сентября 2023 11:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Илон Маск анонсировал введение оплаты за использование Twitter
Миллиардер Илон Маск. Фото: AFP 2023/ALAIN JOCARD
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Миллиардер Илон Маск рассказал о своих новых планах для социальной сети X (бывший Twitter) во время онлайн-диалога с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Основной акцент был сделан на введении ежемесячной платы за использование X, целью которой является борьба с распространением ботов в сети.

Об этом пишет cnbc.com.

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В сообщении говорится, что цена этого плана пока не объявлена, а детали нововведений также остаются под вопросом.

По словам Маска, сейчас платформа насчитывает около 550 миллионов пользователей в месяц, которые публикуют между 100 и 200 миллионами записей ежедневно. Однако Маск не дал разбивку, сколько из этих пользователей являются реальными, а сколько — ботами.

Уточним, что перед входом Маска в проект в 2022 году, Twitter говорил о среднедневной активности в 229 миллионов человек.

Что еще обсуждалось на встрече Маска с Нетаньяху

Сообщается, что тема беседы с Нетаньяху планировалась вокруг опасностей ИИ и возможных методов регулирования. Но Маск также коснулся темы возрастающего разжигания ненависти и антисемитских моментов на платформе.

Эта встреча произошла на фоне обвинений в адрес Маска от различных правозащитных организаций, утверждающих, что на платформе растет фанатизм.

Стоит отметить, что после покупки Twitter за 44 миллиарда долларов в прошлом году, Маск внес ряд крупных изменений в сервис и урезал штат сотрудников. При этом он продолжает активно участвовать в управлении компании, а также руководит Tesla и SpaceX.

Напомним, что последние несколько дней пользователи Twitter X жалуются, что в социальной сети появились скрытые рекламные посты, никак не отмеченные. Пока неизвестно, стали немаркированные объявления результатом ошибки или умышленного изменения.

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