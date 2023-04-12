Илон Маск сказал, при каком условии готов продать Twitter

Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск. Фото: MIKE BLAKE/REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск не хотел бы продавать соцсеть Twitter за те же деньги, за которые приобрел ее сам. Однако он уточнил, что не исключает такого соглашения, если покупатель разделяет принципы Маска по Twitter.

Об этом Илон Маск сказал в интервью BBC.

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Если кто-нибудь предложит 44 млрд долларов за Twitter

Журналист, который брал интервью у Маска, спросил, готов ли он продать Twitter за ту же сумму, которую сам потратил на его приобретение в прошлом году. Речь идет о 44 млрд долларов.

Сначала бизнесмен сказал, что не согласился бы, но потом уточнил, что сделал бы это, если бы мог быть уверен, что покупатель "так же предан тому, чтобы говорить правду", как и Маск.

Какая ситуация в Twitter сейчас

Бизнесмен также рассказал о ситуации с рекламодателями, отказавшимися от сотрудничества с Twitter после прихода Маска в компанию.

По словам Маска, рекламодатели, "либо вернулись, либо сказали, что вернутся". В то же время, он не назвал ни одного конкретного рекламодателя.

Стоит отметить, что среди покинувших платформу в прошлом году были такие крупные компании, как Volkswagen и General Motors.

Сколько человек уволено из Twitter

Маск также рассказал, что когда он купил компанию, там было "чуть меньше 8000" сотрудников, а сейчас их 1500.

Отвечая на вопрос, тяжело ли уволить столько людей, Маск ответил, что это "совсем не весело", а иногда может быть и "больно". Он также признался, что не увольнял всех лично

"Невозможно говорить с таким количеством людей с глазу на глаз", — отметил Маск.

Напомним, ранее владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что не будет удалять антиукраинский твит Дмитрия Медведева. Причиной такого решения, по словам Маска, является то, что все новости это в той или иной степени пропаганда, а люди должны сами разобраться.

Также пользователи заметили в обнародованных алгоритмах компании Twitter антиукраинскую деятельность. Твиты о войне в Украине после покупки соцсети Илоном Маском начали маркировать как дезинформацию.