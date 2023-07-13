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Илон Маск создает новую компанию, которая будет изучать ИИ

13 июля 2023 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Илон Маск создает новую компанию, которая будет изучать ИИ
Миллиардер и владелец соцсети Twitter Илон Маск. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Миллиардер и владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил о создании новой компании по искусственному интеллекту под названием хАІ. Она будет сотрудничать с Twitter, Tesla и другими компаниями для достижения лучшего прогресса.

Об этом сообщает CNN.

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Что известно о новой компании

Отмечается, что компания, которую возглавит Маск уже представила свой сайт и имеет более 10 работников.

"Цель xAI — понять истинную природу Вселенной", — говорится на сайте компании.

Первоначально Маск был одним из первых сторонников создания ChatGPT компанией OpenAI, но впоследствии он раскритиковал меры безопасности, которые были введены компанией во избежание предвзятых или сексистских ответов чат-бота.

В прошлом году Маск, отвечая на вопросы пользователя Twitter — как "отключить настройки пробуждения" в ChatGPT, написал, что "смертельной опасностью" для искусственного интеллекта является ложь.

"Опасность обучения ИИ... лжи — смертельно опасна", — говорилось в сообщении Маска.

Аналог ChatGPT миллиардер назвал TruthGPT. По его словам, это искусственный интеллект, который "максимально ищет истину".

Несколько месяцев назад, в своем интервью, миллиардер заявил, что искусственный интеллект может стать причиной разрушения цивилизации. Он присоединился к другим ведущим технологическим лидерам, призывающим к приостановке погони за искусственным интеллектом, поскольку они считают, что ситуация "вышла из-под контроля".

Напомним, что Twitter ограничивает количество твитов в день, которые могут читать разные аккаунты. По словам владельца Илона Маска, это сделано для того, чтобы воспрепятствовать "чрезмерным уровням" сбора данных и манипулирования системой.

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