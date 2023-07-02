Ілон Маск знову вигадав обмеження для користувачів Twitter: що зміниться

Бізнесмен, власник Twitter Ілон Маск. Фото: google

Twitter обмежує кількість твітів на день, які можуть читати різні облікові записи. За словами власника Ілона Маска, це зроблено для того, щоб перешкодити "надмірним рівням" збирання даних і маніпулювання системою.

Про це пише Reuters.

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Сам Ілон Маск пояснив, що для користувачів, чий акаунт не верифікований, кількість доступних для прочитання постів на день буде обмежена до тисячі. Нові користувачі з непідтвердженим акаунтом зможуть читати лише до 500 твітів на день.

На день раніше, 1 липня, бізнесмена сказав, що підтверджені облікові записи спочатку обмежувалися читанням 6000 повідомлень на день. Він також додав, що непідтверджені облікові записи будуть обмежені до 600 повідомлень на день, а нові неперевірені облікові записи — до 300.

Нагадаємо, раніше Twitter оголосив, що вимагатиме від користувачів мати обліковий запис на платформі соціальних мереж, щоб переглядати твіти. Маск назвав цей крок "тимчасовим надзвичайним заходом".