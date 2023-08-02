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Інфовійна на полі бою: військові США навчають ШІ шукати фейки

2 серпня 2023 06:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Інфовійна на полі бою: військові США навчають ШІ шукати фейки
Американський військовий за комп'ютерами. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Армія США розробляє нову технологію, що допоможе обійти інфоатаки через соцмережі на своїх військових. Застосовуючи штучний інтелект, система буде виявляти ворожих ботів, які розповсюджують фейки.

Про це повідомляє Breaking Defense.

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Так, директор армійського програмного офіцера з інформаційної переваги полковник Джон Агнелло зазначив, що система Data Robot, представлена в рамках Cyber Quest від Пентагону, використовує публічні дані для виявлення ботів та підроблених алгоритмів.

Таким чином, ця технологія може допомогти військовим у захисті від неправдивої інформації в Інтернеті. Вона створює спеціальні "накладення", які допомагають розрізняти правдиві від неправдивих даних, тим самим надаючи командирам чітку картину того, що насправді відбувається.

"Загалом існує п'ять стовпів інформації для армії: забезпечення ухвалення рішень, захист дружньої інформації, інформування та навчання внутрішньої аудиторії, вплив на міжнародну аудиторію та ведення інформаційної війни", — розповів колишній начальник кіберкомандування армії генерал-лейтенант Стівен Фогарті.

Пентагон вважає, що в перспективі соцмережі посідатимуть важливе місце у висвітленні воєнних конфліктів, як це є зараз. 

Команда Data Robot працює над деякими технічними питаннями й досліджує, як зберігаються дані. Однак, вони вже знають, що системі потрібна інформація за останні 90 днів з соціальних мереж, щоб навчити штучний інтелект працювати з цими каналами даних.

Нагадаємо, що поява безпілотних літальних апаратів із підтримкою штучного інтелекту має великі перспективи для роботи ЗСУ. Так, все більше українських компаній виробляють БпЛА, оснащені технологією ШІ.

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